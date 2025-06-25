Цей грибок із жовтими спорами здобув сумну славу після низки трагічних випадків. Саме його підозрювали у загадкових смертях єгиптологів, які вивчали гробницю Тутанхамона у 1920 роках, а кілька десятиліть потому – у загибелі більшості вчених, які досліджували останки польського короля Казимира IV, пише 24 Канал з посиланням на Eureka Alert.

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Небезпечний грибок допоможе лікувати рак

Та сьогодні Aspergillus flavus – джерело нової надії. Фахівці виділили з грибка особливі рибосомальні пептиди (RiPPs) з унікальною кільцевою структурою – саме завдяки їм мікроорганізм захищається від зовнішніх загроз.

Аналіз показав, що ключову роль у цьому процесі відіграє ген SLC46A3: він наче відкриває "ворота", дозволяючи пептидам проникати всередину ракових клітин і руйнувати їх зсередини. Ці молекули перешкоджають утворенню мікротрубочок, тим самим блокуючи поділ злоякісних клітин.

У поєднанні з ліпідами RiPPs виявилися не менш ефективними, ніж відомі препарати проти лейкозу – цитарабін та даунорубіцин.

Перспективи застосування

До сьогодні вчені переважно вивчали подібні пептиди у бактерій, а грибкові аналоги стали об’єктом досліджень лише нещодавно – що й зумовило унікальність відкриття. Ще цікавіше, що схожі гени знайдені й в інших грибків, відкриваючи широкі перспективи для пошуку нових ліків.

Попереду – випробування на тваринах і, якщо результати виправдають очікування, подальші клінічні дослідження. Цілком можливо, що вже незабаром на основі грибка з гробниць з’являться дієві ліки проти раку крові, що зможуть змінити уявлення про онкологію.