У місті Палм-Кост, штат Флорида, розгорівся гучний скандал: місцева жителька понад пів року пропрацювала в лікарні під виглядом кваліфікованої медсестри, маючи на руках фальшиві документи. Її викрили лише тоді, коли вона отримала пропозицію про підвищення – в адміністрації вирішили перевірити її ліцензію.

5 серпня 2025 року жінку арештували. За словами шерифа округу Флаглер Ріка Стейлі, її дії могли наражати на небезпеку життя й здоров’я тисяч людей, порушуючи довіру пацієнтів та підриваючи авторитет усієї медичної системи, пише 24 Канал з посилання на BBC.

Стейлі підкреслив, що таких гучних і небезпечних випадків фальсифікації в медичній сфері йому з колегами ще не доводилося розслідувати.

Несправжня медсестра

За даними правоохоронців, аферистка, 29-річна Отем Бардиса, влаштувалася до AdventHealth Palm Coast Parkway на початку липня 2023 року. Її прийняли на посаду advanced nurse technician – це, по суті, санітарка з розширеними обов’язками, яка може працювати лише під наглядом дипломованої медсестри.

На співбесіді вона заявила, що закінчила навчання та чекає складання національного іспиту. Трохи згодом запевнила, що теж іспит вже склала, і надала номер ліцензії, який виявився справжнім – але належав іншій медсестрі, на ім'я Отем з іншим прізвищем. Бардиса намагалася пояснити це тим, що змінила прізвище після весілля, проте свідоцтва про шлюб так і не надала.

Викриття обману

У січні 2025 року жінці запропонували підвищення, і співробітники вирішили знову перевірити документи. Виявилося, що у Бардиси була лише прострочена ліцензія помічника медсестри, і жодних підтверджень змін у прізвищі чи отримання повної ліцензії не існувало. Після внутрішнього розслідування її звільнили 22 січня, а лікарня відразу передала справу до офісу шерифа.

За час "роботи" в лікарні (червень 2024 – січень 2025) Бардиса встигла обслужити понад 4 400 пацієнтів. Слідство тривало 7 місяців: поліція, Департамент охорони здоров’я Флориди, а також федеральні відомства опитували працівників медзакладу, перевіряли документацію та спілкувалися зі справжньою власницею медичної ліцензії. Як з’ясувалося, дві медсестри навчались в одному закладі, але особисто знайомими не були.

5 серпня правоохоронці видали ордер на арешт Отем Бардиси, висунувши їй звинувачення за сімома епізодами незаконної медичної практики та стількома ж фактами шахрайства з персональними даними. Жінку арештували вдома й доставили до поліцейського ізолятора.

Поліція закликала всіх, хто вважає, що міг бути пацієнтом цієї жінки, звертатися на спеціальну електронну пошту: fakenursecase@flaglersheriff.com.