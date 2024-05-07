Не лише меланома: спростовуємо найпоширеніші міфи про рак шкіри

Рак шкіри – один з найбільш поширених типів серед усіх видів раку. Щорічно у світі фіксують понад 5 мільйонів нових випадків. Травень – місяць боротьби з раком шкіри, коли в усьому світі проходять інформаційні кампанії для підвищення обізнаності населення про це захворювання, а також акції з безоплатної перевірки родимок.

Разом із Фондом підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family 24 Канал підготував матеріал про міфи, які часто можна почути про рак шкіри, а також корисну інформацію щодо того, як запобігти захворюванню.

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Першість за кількістю захворювань посідають Австралія та Нова Зеландія. Це пов’язано з різними факторами, включно з субекваторіальним/тропічним кліматом із високим ультрафіолетовим випромінюванням, переважно світлошкірим населенням і культурою відпочинку на природі.

Чи означає це, що рак шкіри притаманний лише мешканцям теплих країн? На жаль, це не є визначальним фактором. За даними World Cancer Search Fund International, третю сходинку за рівнем захворюваності на меланому у світі посідає Данія – скандинавська країна з помірним кліматом.

В Україні, згідно з даними Національного канцер-реєстру, щоденно діагностують 7 нових випадків меланоми шкіри та 27 випадків немеланомних раків шкіри. Саме тому українцям варто уважніше ставитися до свого здоров’я і більше дбати про вчасну діагностику.

Міф 1. Рак шкіри існує лише один – меланома

Існують три основних типи раку шкіри: базальноклітинна карцинома, плоскоклітинна карцинома і меланома. Меланома, хоч і становить лише 5 – 10% всіх випадків раку шкіри (приблизно до 200 000 пацієнтів на рік у світі), вважається найнебезпечнішою серед них через високу схильність до утворення метастазів.

Власне, тому ми набагато рідше чуємо про інші види раку шкіри: наприклад, немеланомний рак шкіри часто не відстежується в реєстрах раку, або його реєстрація є неповною, оскільки більшість випадків успішно лікуються хірургічним шляхом.

Міф 2. Рак шкіри – невиліковний

Як і більшість видів раку, меланома шкіри та немеланомні види раку на I стадії повністю виліковуються в 95% випадків.

Навіть якщо йдеться про IV стадію захворювання, завдяки сучасній терапії його також можливо вилікувати. В такому випадку лікар має призначити генетичні тести на мутації, щоб визначити чутливість пухлини до таргетної чи імунотерапії, та підібрати лікування, яке буде найбільш ефективним.

Директорка Фонду Inspiration Family Анна Узлова “На жаль, ми часто спостерігаємо ситуацію, коли лікарі навіть не кажуть пацієнтам, що потрібно здати аналізи на мутації, аби підібрати імунотерапію або таргетну терапію. Так, ці препарати дорогі, поки не закуповуються державою централізовано, але це шанс на життя. Крім того, зараз доступна опція медичної евакуації, або пацієнт може самостійно виїхати за кордон, де в країнах ЄС може безоплатно отримувати таке лікування за статусом тимчасового захисту”.

У фонді Inspiration Family очікують, що для дорослих українських онкопацієнтів запрацює механізм договорів керованого доступу, і держава почне закуповувати такі ліки. Це дасть змогу зменшити фінансовий тягар, який лежить на пацієнтах, та розширить доступ до ефективного лікування меланоми.

Міф 3. Раку шкіри неможливо запобігти

З хороших новин: у 90 % випадків рак шкіри можна запобігти. Для цього потрібно дотримуватися правил захисту від сонця.

Одяг, сонцезахисний крем, капелюхи з широкими полями, перебування в тіні та носіння сонцезахисних окулярів рекомендовані в період, коли УФ (ультрафіолетовий) індекс досягає позначки 3 і вище. За даними Міжнародної комісії із захисту від неіонізуючого випромінювання, це поріг, при якому ультрафіолетове випромінювання може пошкодити шкіру.

Втім, якщо ваша робота пов’язана з тривалим перебуванням на відкритому повітрі, або ви працюєте поблизу поверхонь із високим відбиттям, засоби захисту від сонця потрібно використовувати протягом усього року і за нижчого індексу УФ випромінювання.

Важливо пам’ятати, що захист від сонця рекомендований у будь-якому віці. Інтенсивне перебування на сонці протягом перших 10 років життя більш ніж подвоює ризик меланоми.

Міф 4. Сонцезахисний крем – 100% гарантія захисту від раку шкіри

Попри те, що сонцезахисні креми з рівнем SPF 50 вбирають близько 98% УФ променів, їхня дія може бути значно нижчою через неправильне використання:

ви наносите замало крему (дозування сонцезахисних засобів становить 2 мг/см 2 , тому на всю поверхню шкіри дорослого знадобиться 30 – 40 мл засобу;

, тому на всю поверхню шкіри дорослого знадобиться 30 – 40 мл засобу; наносите його неправильно (лише на певні зони);

не наносите крем повторно кожні дві години.

Якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі тривалий час та активно рухаєтеся при цьому, крем стирається з вашої шкіри більш інтенсивно. Також важливо пам’ятати, що поновлювати шар крему на шкірі потрібно після кожного виходу з води.

Міф 5. В соляріях загоряти безпечніше, ніж на сонці

Наука говорить нам, що не існує такого поняття, як безпечний солярій. Засмага під УФ лампами може збільшити ризик розвитку двох найпоширеніших типів раку шкіри — плоскоклітинного раку на 58% і базальноклітинного раку на 24%. При цьому ризик меланоми збільшується в 1,4 раза при періодичних відвідуваннях солярію та у 2 рази – при регулярних відвідуваннях понад 10 разів.

У 24 країнах використання солярію заборонено особам віком до 18 років, а в 3 країнах – Австралія, Бразилія та Іран – існує повна заборона на комерційні солярії.

Міф 6. Самообстеження родимок не є ефективним

Хоча онкологи не мають конкретних вказівок щодо раннього виявлення раку шкіри, багато лікарів рекомендують принаймні раз на місяць оглядати власну шкіру.

Регулярне самообстеження особливо важливе для людей, які мають підвищений ризик розвитку раку шкіри, наприклад, людей зі зниженим імунітетом, тих, які раніше хворіли на рак шкіри, а також людей із сімейним анамнезом раку шкіри.

Найкращий час для самообстеження шкіри – після ванни або душу. При цьому важливо подбати про правильне освітлення. Перевірка повинна включати огляд усіх родимок та плям від голови до пальців ніг. Якщо ви будете робити такі самообстеження регулярно, то одразу зможете зафіксувати зміни. Що має привернути вашу увагу:

нові утворення, плями на шкірі;

рана, яка кровоточить і не заживає через декілька тижнів;

наріст, схожий на бородавку;

зміна зовнішнього вигляду родимки, її мокнення чи кровоточивість;

поява родимки незвичної форми, нового кольору та з нечіткими краями.

Зазначимо, що жодна з цих ознак (наприклад, збільшення діаметра родимки) не говорить про те, що у вас меланома шкіри. Але це повинно стати сигналом до того, щоб показати родимку лікареві. Під час профільного огляду вам зроблять дерматоскопію і, за необхідності, запропонують подальше обстеження та лікування.