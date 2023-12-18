Система єКров: в Україні спростять процедуру здачі крові

В Україні запустять інформаційно-комунікаційну систему донорства "єКров", яка має спростити процедуру здачі крові. Адміністративні процедури та виробничі процеси у сфері донорства крові будуть автоматизовані.

Що відомо про систему єКров

Система "єКров" буде складатися з різних функціональних модулів та реєстрів, які дозволять зібрати і систематизувати детальну інформацію про донорство, проведення медичних обстежень, планування та моніторинг.

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Заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифровізації, Марія Карчевич, відзначила, що система "єКров" сприятиме забезпеченню безпеки та якості донорської крові та її компонентів, що є важливою частиною євроінтеграційних зобов'язань України. Система "єКров" дозволить оперативно отримувати правдиву інформацію про запаси та потреби в крові на національному та регіональному рівнях.

Система "єКров" буде взаємодіяти з електронною системою охорони здоров’я. В рамках "єКров" будуть створені кілька публічних реєстрів, розроблених на платформі "Дія.Engine".

Користь донорства крові

Донорство крові, безумовно, корисне. По-перше, тому, що воно рятує життя: півлітра крові можуть урятувати до трьох людей. У лікарнях щодня потрібна донорська кров: під час операцій, при лікуванні травм та хронічних захворювань у пацієнтів будь-якого віку. А під час війни крові постійно потребують поранені військові та цивільні.

По-друге, донорство сприяє здоровому способу життя. Це єдиний, але найважливіший оздоровчий ефект від крові.

При здачі крові не можна нічим заразитися. Щоразу під час взяття крові використовують нове стерильне одноразове обладнання, тому ризик зараження інфекцією, що передається з кров'ю, відсутній.