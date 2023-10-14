Чи справді жирна їжа шкодить вашому здоров'ю – спойлер: це не завжди так

У сфері дієтології триває безкінечна розмова про те, що вважається корисним і шкідливим, яке меню найкраще, а яке гірше. Проте, дієтологи згодні в одному питанні: раціон повинен обмежувати вживання продуктів з високим вмістом певних жирів.

Не всі жири однакові

Існує багато видів жирів, і вони всі мають важливу роль у житті людини. Жири або ліпіди, є основним джерелом енергії для організму. Жирні кислоти, які складаються з жирів, входять до складу клітинних мембран, допомагають поглинути та транспортувати жиророзчинні вітаміни A, D, E, K і виконують інші важливі функції в організмі.

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Деякі види жирів можуть бути потенційно шкідливими для здоров'я серця, і їх вживання повинно бути обмеженим. Трансжири, які часто зустрічаються в промислово виготовлених продуктах, вважаються найнебезпечнішими для серцево-судинної системи. Насичені жири, які переважно містяться у продуктах тваринного походження, також можуть підвищувати ризик серцевих захворювань та сприяти набору зайвої ваги.

Трансжири – шкідливі

Трансжири – це справжні злочинці в світі харчування. Деякі з них природне походження і містяться в м'ясі та молоц, але основна частина трансжирів виробляється штучно в процесі гідрогенізації – перетворення рідких масел в тверді або напівтверді жири на виробництві. Вони потрапляють в продукти, такі як печиво, піца, картопля фрі та інші ресторанні страви, які готуються у фритюрі, а також у тортах та подібних виробах.

Трансжири підвищують рівень "поганого" холестерину в крові. Цей холестерин може осідати на стінках судин, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Водночас трансжири знижують рівень "хорошого" холестерину, який виконує функцію "прибиральника" і виводить частину поганого холестерину з крові для розщеплення в печінці.

Насичені жири – норм, але в міру

Насичені жирні кислоти не такі небезпечні. Джерела таких жирів: червоне м'ясо, птиця, сало, молочні продукти, сир, кокосове та вершкове масло, а також булочки та інші продукти виробництва.

Вживання насичених жирів збільшує загальний рівень холестерину, через що частка шкідливого холестерину може стати більшою. Але насичені жири лише трохи збільшують ризик розвитку ішемічної хвороби серця, тобто не такі погані, як про них думають.

Ненасичені жири – любов

Корисними вважаються ненасичені жирні кислоти. Вони найчастіше залишаються рідкими при кімнатній температурі. Основні джерела ненасичених жирів – овочі, горіхи, насіння та риба.

Мононенасичені жирні кислоти зустрічаються в оливковій, арахісовій, рапсовій та соняшниковій олії, а також в авокадо та більшості видів горіхів. До найвідоміших поліненасичених жирних кислот належать омега-3 та омега-6 жирні кислоти. Вони корисні, оскільки сприяють зниженню рівня холестерину в крові та зменшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Отже, не потрібно обмежувати загальне вживання жирів, але варто ретельно обирати їхні джерела. Тобто додавати в меню мінімально оброблені продукти: фрукти, овочі, горіхи, цільнозернові продукти, олії, йогурти та морепродукти.