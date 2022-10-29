Чи справді ліки проти болю з німесулідом дуже небезпечні

Німесулід належать до групи нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ). Він може впливати на артеріальний тиск, та пошкоджувати печінку, але потенційна користь від лікування цим препаратом вища за ризик побічних ефектів.

Коли застосовують німесулід

Німесулід блокує утворення простагландинів, які беруть участь у розвитку болю та запалення. Він має знеболювальну, протизапальну та жарознижувальну дію.

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Серед показань до застосування різні хвороби опорно-рухового апарату, що протікають з болем та запаленням, а також біль різного походження, наприклад, головний, зубний або при менструаціях.

Безпечність німесуліду

У літературі описано понад 100 випадків вираженого ураження печінки з жовтяницею на фоні прийому німесуліду: за кількох з них знадобилася екстрена пересадка печінки або настала смерть.

У зв'язку з цим Європейське агентство з лікарських засобів провело огляд безпеки та ефективності препаратів з німесулідом і дійшло таких висновків:

користь від застосування німесуліду переважує ризик, але його потрібно використовувати тільки при гострому болю та хворобливій менструації;

не слід використовувати німесулід внутрішньо для лікування остеоартриту – проблем з хребтом та суглобами;

німесулід потрібно використовувати тільки як препарат другої лінії;

людям, які використовують німесулід для лікування хронічного або частого болю, рекомендується проконсультуватися з лікарем для призначення іншого препарату.

Для серця німесулід не більш небезпечний, ніж інші НПЗЗ. Ризик госпіталізації при його прийомі збільшувався, як і при використанні інших ліків цієї групи, і був пов'язаний із застосуванням препаратів у великих кількостях.