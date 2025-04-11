Скільки треба випити алкоголю, щоб пошкодився мозок

Нове дослідження виявило, що надмірне споживання алкоголю може завдати значної шкоди мозку та підвищує ризик багатьох неврологічних захворювань.

Вчені встановили, що регулярне вживання 7 і більше порцій алкоголю на тиждень значно підвищує ризик пошкоджень мозку, які впливають на пам’ять і здатність мислити. Одна порція у дослідженні дорівнювала 14 грамам спирту – це приблизно 350 мл пива, 150 мл вина або 45 мл міцних спиртних напоїв, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neurology.

Також на тему Виявили основну причину, чому людям з алкогольною залежністю так важко кинути пити

Нове дослідження вживання алкоголю

Аналіз даних 1781 учасника показав, що люди, які зловживають алкоголем, у 2,33 раза частіше стикаються з гіаліновим артеріолосклерозом (звуження судин мозку), ніж ті, хто не вживає алкоголь. Навіть у колишніх алкоголіків ризик залишається підвищеним на 89%.

Результати дослідження також показали, що у 50% людей, які раніше вживали алкоголь, виявлено пошкодження мозку, тоді як серед тих, хто не п'є, цей показник становить 40%. У людей, які зловживають алкоголем, на 41% частіше зустрічаються білкові відкладення, пов’язані з хворобою Альцгеймера. Крім того, тривалість їхнього життя, як правило, скорочується на 13 років.

Алкоголь пошкоджує мозок

Цікаво, що навіть помірне вживання алкоголю (до 7 порцій на тиждень) підвищує ризик пошкодження мозку на 60%. Однак воно не має такого вираженого впливу на когнітивні функції, як у випадку колишніх алкоголіків. У останніх, окрім судинних змін, спостерігалися гірші результати тестів на пам’ять і нижче співвідношення маси мозку до тіла.

Це дослідження змушує замислитися: навіть помірне споживання алкоголю може бути небезпечним,

– зазначив доктор Альберто Хусто, який очолював дослідження.

Гіаліновий артеріолосклероз можна порівняти з «корозією» судин: через потовщення стінок артерій до нейронів надходить недостатньо крові. Білкові відкладення у вигляді тау-клубків порушують роботу клітин, що характерно для хвороби Альцгеймера.