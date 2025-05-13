Протягом багатьох років вчені намагалися зрозуміти, як саме фізичні вправи впливають на сон. Чимало досліджень демонструють, що люди, які активно рухаються, зазвичай мають кращу якість сну порівняно з тими, хто веде пасивний спосіб життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Деякі роботи вказували на користь ранкових тренувань для сну, тоді як вечірні заняття спортом не завжди давали такий ефект. Проте численні досліди доводили, що будь-яка фізична активність здатна допомогти заснути раніше, незалежно від часу доби.

Нове дослідження впливу спорту на сон

Варто зазначити, що більшість попередніх досліджень мали обмежену вибірку – часто менше ніж 20 учасників – і ґрунтувались на їхніх спогадах щодо тренувань та режиму відпочинку.

У новому дослідженні науковці зібрали детальні дані про тривалість і інтенсивність фізичних навантажень, а також якість сну, аналізуючи показники серцевого ритму понад 15 тисяч чоловіків і жінок. Всі ці дані порівнювались із даними сну кожного учасника.

Спорт може негативно впливати на сон

З’ясувалося, що заняття спортом за чотири години до сну чотири години можуть спричинити труднощі із засинанням і скоротити сон майже на три чверті години. Особливо це стосується тривалих або інтенсивних тренувань, хоча навіть помірна активність пізно ввечері впливала на якість сну.

Якщо люди бігли півмарафон чи брали участь у напруженій футбольній грі за кілька годин до відпочинку, їм потрібно було в середньому додаткових 36 хвилин, щоб заснути. А якщо тренування відбувалися за годину – дві до часу відходу до сну, процес засинання затягувався ще приблизно на 80 хвилин.

Дослідники також відзначили, що після насичених вечірніх занять учасники спали менше, а якість їхнього відпочинку знижувалася: вони частіше прокидалися й крутились в ліжку. Однією з причин цього вчені називають підвищений фізіологічний стан збудження – навіть через кілька годин після тренування трекери фіксували підвищений пульс.

Це не привід відмовлятись від спорту

За словами керівника дослідження, Джоша Леота з Університету Монаша (Австралія), після вечірніх тренувань варто спробувати медитацію, легку йогу чи інші методи розслаблення, щоб допомогти організму заспокоїтися. Однак найкраще взагалі відмовитись від інтенсивних занять незадовго до сну.

"Ми ні в якому разі не рекомендуємо повністю відмовлятися від фізичних вправ. Для більшості людей активний спосіб життя набагато корисніший, ніж відсутність спорту. Проте бажано завершувати тренування раніше або вибирати легші фізичні навантаження ввечері", – підсумував вчений.