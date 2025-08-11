У Києві – стрімке зростання тяжких випадків COVID-19, у ще одному регіоні тестують новий штам
- У Києві спостерігається різке збільшення госпіталізацій через COVID-19, включаючи дітей та тяжкі випадки, що потребують кисневої підтримки.
- У Хмельницькій області фіксується сплеск захворюваності на COVID-19, перевіряють зразки на наявність нового штаму Stratus.
В Україні знову зростає захворюваність на COVID-19. У Хмельницькій області фіксують подвоєння кількості випадків і перевіряють зразки на новий штам Stratus, а в Києві різко збільшується кількість госпіталізацій, серед хворих – діти та пацієнти у тяжкому стані.
Де зросла захворюваність на COVID-19?
Чому у регіонах зростає кількість хворих на COVID-19 та чи дійсно в Україні набирає обертів новий штам, інформує 24 Канал.
Хмельницька область
В області фіксують сплеск захворюваності на COVID-19, зазначив головний санітарний лікар регіону Микола Габрикевич для Суспільного. Наразі не виявили випадків нового штаму Stratus, який поширюється в інших областях України. Регіон направив 9 зразків для лабораторного аналізу в Києві, щоб підтвердити або спростувати наявність цього варіанту коронавірусу.
Київ
У столиці помітно збільшилася кількість госпіталізацій хворих на COVID-19. Якщо на початку липня у лікарнях лікували 15 пацієнтів, то станом на 7 серпня – вже 68, і серед них є 24 дитини, пише Київ 24.
Фахівці зазначають, що це – складні випадки захворювання, які часто потребують кисневої підтримки. Медики застерегли, що тривожним фактором є вимушене перебування у не провітрюваних укриттях під час повітряних тривог.
Що потрібно знати і робити?
В регіонах підвищеної уваги – Хмельницька та Київ – необхідно дотримуватись карантинних заходів. За перших симптомів – кашель, нежить, підвищена температура – краще залишатися вдома, звернутися до лікаря і здати тест.
Уникайте закритих приміщень, масових скупчень, не ігноруйте вентиляцію навіть у сховищах.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.