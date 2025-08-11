В Україні знову зростає захворюваність на COVID-19. У Хмельницькій області фіксують подвоєння кількості випадків і перевіряють зразки на новий штам Stratus, а в Києві різко збільшується кількість госпіталізацій, серед хворих – діти та пацієнти у тяжкому стані.

Де зросла захворюваність на COVID-19?

Чому у регіонах зростає кількість хворих на COVID-19 та чи дійсно в Україні набирає обертів новий штам, інформує 24 Канал.

Дивіться також В Україні циркулює три типи вірусу грипу, скільки захворіло та померло

Хмельницька область

В області фіксують сплеск захворюваності на COVID-19, зазначив головний санітарний лікар регіону Микола Габрикевич для Суспільного. Наразі не виявили випадків нового штаму Stratus, який поширюється в інших областях України. Регіон направив 9 зразків для лабораторного аналізу в Києві, щоб підтвердити або спростувати наявність цього варіанту коронавірусу.

Київ

У столиці помітно збільшилася кількість госпіталізацій хворих на COVID-19. Якщо на початку липня у лікарнях лікували 15 пацієнтів, то станом на 7 серпня – вже 68, і серед них є 24 дитини, пише Київ 24.

Фахівці зазначають, що це – складні випадки захворювання, які часто потребують кисневої підтримки. Медики застерегли, що тривожним фактором є вимушене перебування у не провітрюваних укриттях під час повітряних тривог.

Що потрібно знати і робити?

В регіонах підвищеної уваги – Хмельницька та Київ – необхідно дотримуватись карантинних заходів. За перших симптомів – кашель, нежить, підвищена температура – краще залишатися вдома, звернутися до лікаря і здати тест.

Уникайте закритих приміщень, масових скупчень, не ігноруйте вентиляцію навіть у сховищах.