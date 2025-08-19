Спіруліну часто називають засобом, що зміцнює імунітет, знижує рівень цукру та холестерину у крові, зменшує запалення і навіть допомагає у профілактиці онкології. Розберімось, що дійсно з цього підтверджено дослідженнями, пише 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

Склад спіруліни

Цей суперфуд вражає своїм складом:

До 65% білка – це більше, ніж у більшості рослинних продуктів, хоча трохи менше, ніж у м’ясі;

Природний комплекс вітамінів групи B (B1, B2, B4, B5, B6, B9), вітамін Е та неактивна для людини форма B12;

Бета-каротин, з якого в організмі утворюється вітамін А;

Зеаксантин;

Амінокислоти;

Гамма-ліноленова кислота;

Мікроелементи: марганець, селен, цинк, залізо, мідь;

Макроелементи: кальцій, калій, магній, йод, фосфор, натрій;

Пігменти – каротиноїди, фікоціанін, хлорофіл.

Рекомендовано приймати спіруліну у безпечних дозах до 19 г на добу (курсами до двох місяців). Якщо доза становить до 10 г – допустиме приймання до пів року.

Які корисні властивості приписують спіруліні?

Антиоксидантний ефект

Аналіз наукових робіт за участю понад 400 людей показав, що спіруліна підвищує антиоксидантний захист організму. Найкращий ефект спостерігався при прийомі 5 – 8 г на добу.

Однак через малу кількість досліджень робити остаточні висновки поки що рано. До речі, антиоксиданти можна отримати і з овочів, фруктів, цільнозернових продуктів.

Вплив на артеріальний тиск

У кількох дослідженнях спіруліну приймали щодня по 1 – 8 г впродовж 2 – 12 тижнів. Результат: помірне зниження як "верхнього" (систолічного), так і "нижнього" (діастолічного) тиску, особливо у людей зі спочатку підвищеним тиском.

Втім, спіруліна ще не входить до жодних міжнародних рекомендацій щодо профілактики серцево-судинних захворювань.

Рівень цукру та холестерину

Дослідження засвідчують: спіруліна може зменшити рівень цукру у крові та "поганого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності й тригліцеридів), а "хорошого" холестерину – підвищити. Але поки що це лише попередні дані – більшість досліджень проводили на групах до 600 учасників.

Чи допомагає спіруліна схуднути?

П’ять незалежних досліджень показали: у людей із ожирінням вага зменшувалася на 2 кг, а з надмірною вагою – на 1 кг при додаванні спіруліни до щоденного раціону. Однак доказів поки що замало – питання впливу спіруліни на масу тіла досі вивчається.

Можлива шкода та протипоказання спуруліни

Хоча спіруліна вважається відносно безпечною, у неї є і потенційні побічні ефекти:

алергія, у рідкісних випадках – анафілактичний шок;

нудота, блювота, діарея;

головний біль;

порушення сну;

м’язовий біль;

підвищене потовиділення.

Не рекомендується спіруліна маленьким дітям через ризик забруднення токсинами (водорості вирощують у відкритих водоймах) і вагітним або мамам, що годують, без консультації лікаря. Людям з аутоімунними хворобами приймати спіруліну небажано – вона може посилити симптоми.

Взаємодія з лікарськими засобами

Якщо ви приймаєте цукрознижувальні препарати, додаткова спіруліна може призвести до надмірного зниження рівня глюкози. Водорість впливає на роботу імунітету, а отже – може завадити діям імуносупресантів (наприклад, після трансплантації органів). Одночасний прийом з антикоагулянтами підвищує ризик кровотеч. Можливий вплив на засвоєння препаратів заліза.

Спіруліна – багата на білки, вітаміни, мікро та макроелементи, але її ефективність і безпека ще вивчаються. На сьогодні недостатньо доказів, щоб офіційно рекомендувати цю добавку для профілактики хронічних хвороб або схуднення.