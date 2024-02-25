Потрібні протезисти-ортезисти: МОЗ запровадив нову спеціалізацію в медуніверситетах

В Україні затвердили магістерську підготовку фахівців за спеціалізацією протезист-ортезист. Необхідність нової спеціалізації пояснена війною.

У МОЗ зазначили, що через російсько-українську війну щодня зростає кількість людей, які потребують протезування. Відтак, система реабілітації потребує цих фахівців.

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"Підготовка протезистів-ортезистів здійснюватиметься на магістерському рівні за спеціальністю "Технології медичної діагностики та лікування", що відповідає Міжнародній стандартній класифікації освіти (The International Standard Classification of Education, ISCED)", – ідеться у повідомленні Міністерства.

. Відповідно до статті 10 Закону України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я", професію протезиста віднесли до переліку фахівців з реабілітації та до національного Класифікатора професій.

У МОЗ також затвердили професійний стандарт, де визначили кваліфікаційні вимоги до майбутніх спеціалістів та погодили цикли спеціалізації та тематичного удосконалення. Водночас у відомстві зазначили, що це перші кроки на шляху до підготовки майбутніх фахівців.

Що далі

МОЗ спільно із Міносвіти у подальшому планують узгодити нову редакцію стандарту магістра за спеціальністю "Технології медичної діагностики та лікування" та запровадити у ЗВО магістерські та післядипломні програми. \

Наразі готовність це впровадити уже повідомили Львівський, Тернопільський та Харківський медичні університети.

Також належить визначити кількість бюджетних місць на підготовку майбутніх фахівців.

Крім того, в МОЗ підготують державний кваліфікаційний іспит "Крок-2" та програму клінічної практики для атестації протезистів-ортезистів відповідно до стандартів Міжнародного товариства протезистів та ортезистів (International Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO).