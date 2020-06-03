Сперміциди: переваги і недоліки методу бар'єрної контрацепції
Cперміциди є одним з варіантів бар'єрної контрацепції, який може бути у вигляді крему, гелю, пінки або свічок. Вони містять хімічні речовини, що руйнують сперматозоїди.
Про переваги і недоліки методу контрацепції написала гінекологиня Юлія Оленська-Шпакевич на своїй сторінці в інстаграмі.
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Як використовувати сперміциди
Сперміциди необхідно вводити в піхву за 15-30 (максимально) хвилин до статевого контакту. Після статевого контакту діставати або вимивати сперміциди з піхви не потрібно.
Необхідно вводити нову свічку або нову порцію крему, гелю або пінки перед кожним новим статевим контактом.
Гінекологиня зазначає, що ввести сперміцид треба щонайменше за 5 хвилин до контакту.
Сперміциди і ЗПСШ
Зауважимо, що в інтернеті поширюється інформація про те, що сперміциди мають "деякий захисний ефект від захворювань, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ)" через речовину ноноксинол-9.
Лікар спростувала ці чутки і заявила, що ноноксинол-9 не дає жодного захисту від венеричних захворювань.
Насправді, часте його використання може викликати вагінальні і ректальні подразнення і тріщини, які можуть збільшити ризик передачі ВІЛ-інфекції у жінок,
– повідомила Юлія Оленська-Шпакевич.
С️перміциди: переваги методу
- не впливають на грудне вигодовування;
- можуть використовуватись, як додатковий метод при застосуванні інших методів;
- відсутні системні побічні явища;
- прості у застосуванні;
- додаткове зволоження під час статевого акту;.
- продаються без рецепта і не вимагають медичного огляду перед застосуванням;.
Недоліки методу контрацепції за допомогою сперміцидів
- При використанні свічок, таблеток і плівок необхідно дотримуватися 15-20 хвилинний інтервал перед статевим актом.
- Не можна приймати душ з милом і іншими миючими засобами раніше зазначеного для даного сперміцида часу в інструкції. З метою гігієни рекомендується використовувати тільки чисту воду, тому душ краще прийняти до статевого акту.
- Побічні ефекти: подразнення шкіри, алергія на сперміцид; в цих випадках слід проконсультуватися з лікарем і, ймовірно, змінити метод контрацепції.️️️
Важливо! Контрацептивний ефект сперміцидів вимірюється індексом Перля (коефіцієнт невдач) – 18-24 вагітностей на 100 жінок за 1 рік регулярного використання.