Спалах коронавірусу у пологовому будинку на Київщині: що відомо
На 2 тижні на карантин закрили пологовий будинок Ірпінської центральної лікарні, що у Ворзелі. До закладу 26 серпня потрапила породілля з коронавірусом.
ПЛР-тест породіллі був позитивним
Мешканку Ворзеля доставили у лікарні через загрозу переривання вагітності. Про це повідомив перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин.
Актуально В Україні виявили 2481 новий випадок інфікування коронавірусом
У жінки була температура та всі ознаки вірусної інфекції. Експрес-тест на коронавірус був негативним. Медики ухвалили рішення негайно оперувати пацієнтку і зробили їй кесарів розтин. Вже після цього жінку помістили в ізолятор і повідомили, що їй потрібно здати ПЛР-тест.
І тільки тоді вона розповіла про те, що напередодні вже здала цей тест. Сьогодні ми отримали результати – вони, на жаль, позитивні,
– написав Маркушин.
Медики пішли на самоізоляцію
У коло контактних осіб потрапили одразу 10 медиків. Усі вони пішли на самоізоляцію. У той час у пологовому перебували 20 вагітних. Усім зроблять ПЛР-тестування. Жінок, які були на збереженні, відправили додому під нагляд сімейних лікарів.
Яка ситуація з коронавірусом на Київщині?Станом на 29 серпня у київській області виявили 5 489 випадків коронавірусу, з них 95 – летальні. 3 612 особам вдалось одужати.
Загалом в Україні COVID-19 інфікувались 116 978 осіб, померли – 2492 людини. Одужали – 56 138 пацієнтів.