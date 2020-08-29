На 2 тижні на карантин закрили пологовий будинок Ірпінської центральної лікарні, що у Ворзелі. До закладу 26 серпня потрапила породілля з коронавірусом.

ПЛР-тест породіллі був позитивним

Мешканку Ворзеля доставили у лікарні через загрозу переривання вагітності. Про це повідомив перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин.

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У жінки була температура та всі ознаки вірусної інфекції. Експрес-тест на коронавірус був негативним. Медики ухвалили рішення негайно оперувати пацієнтку і зробили їй кесарів розтин. Вже після цього жінку помістили в ізолятор і повідомили, що їй потрібно здати ПЛР-тест.

І тільки тоді вона розповіла про те, що напередодні вже здала цей тест. Сьогодні ми отримали результати – вони, на жаль, позитивні,

– написав Маркушин.

Медики пішли на самоізоляцію

У коло контактних осіб потрапили одразу 10 медиків. Усі вони пішли на самоізоляцію. У той час у пологовому перебували 20 вагітних. Усім зроблять ПЛР-тестування. Жінок, які були на збереженні, відправили додому під нагляд сімейних лікарів.