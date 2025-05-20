В одному з київських садочків стався спалах кишкової інфекції: 4 дитини госпіталізували

У Києві 19 травня зафіксували чотири випадки гострих кишкових інфекцій серед дітей, які відвідують один із дитячих садків у Дніпровському районі.

Про цей інцидент повідомив міський центр контролю та профілактики хвороб, передає 24 Канал. Зараз усі постраждалі діти перебувають у лікарнях столиці, де проходять обстеження на бактеріальні інфекції.

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Представники центру вже поінформували Головне управління Держпродспоживслужби Києва та Департамент охорони здоров’я КМДА щодо зафіксованих випадків. Наразі триває епідеміологічне розслідування, фахівці встановлюють можливі джерела та причини спалаху захворювання.

Чому виникають кишкові інфекції і як їх розпізнати

Харчове отруєння або кишкові інфекції виникають при вживанні продуктів, у яких розмножилися хвороботворні мікроорганізми. У більшості випадків захворювання має легкий перебіг, і людині стає краще протягом декількох днів без спеціального лікування.

Зараження найчастіше відбувається у таких випадках:

їжа недостатньо термічно оброблена;

продукти зберігаються неправильно – наприклад, залишаються поза холодильником чи морозильною камерою;

термін зберігання продуктів перевищено;

приготуванням займається людина з інфекцією або та, що не дотримується правил гігієни;

вживання їжі після закінчення терміну придатності.

Основними збудниками харчових отруєнь є:

бактерії Campylobacter – найпоширеніша причина харчових отруєнь у світі;

сальмонела;

кишкова паличка;

лістерія;

норовірус.

Симптоми кишкової інфекції

Клінічні прояви кишкової інфекції залежать від типу збудника – бактерії чи вірусу. Як правило, у людини з’являються:

напади нудоти;

блювання;

діарея (іноді з кров’ю);

болі та спазми у животі;

підвищення температури;

загальна слабкість, озноб, відчуття ломоти.

Симптоми можуть з’явитися через кілька годин після вживання зараженої їжі або ж через декілька днів чи навіть тижнів. Тривалість захворювання зазвичай становить від декількох годин до кількох днів.