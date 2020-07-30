У Святоуспенівській унівській лаврі УГКЦ, що на Львівщині, виявили спалах COVID-19. Хворобу зафіксували у деяких монахів. Через це лавру закрили на карантин.

Відповідну інформацію опублікували на фейсбук-сторінці лаври. У тексті зазначено, що виявили спалах недуги завдяки ПЛР-тестуванню.

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Територію лаври закрили на карантин, сторонніх людей не впускають. "З цього приводу до відкликання усі публічні богослужіння будуть скасовані. Просимо ваших молитов за одужання братії", – написали на сторінці лаври.

Недугу виявили у монахів

На сторінці лаври не вказали, скільки саме монахів захворіли. Однак синкел у справах монашества у Львівській Архиєпархії УГКЦ Юстин Бойко на своїй сторінці запевнив, що "усі отці і брати перебувають під турботливою опікою і наглядом лікарів". Він висловив вдячність медикам.

"Зважаючи на безпеку тих, що прибувають до нашої обителі, щоб разом з нами молитися, ми змушені на певний термін закрити вільний доступ до нашого монастиря", – підсумував Бойко.