У Балтському психоневрологічному будинку-інтернаті, що на Одещині, COVID-19 виявили у 24 співробітників медичного закладу. Наразі установу закрили на карантин.

Як повідомляє видання "Думская", перші 4 випадки там зафіксували ще минулого тижня. І от 23 червня ще 20 тестів дали позитивний результат. Інфікованими виявилися співробітники закладу.

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Зараз психоневрологічний інтернат закрили на карантин. Директор установи Максим Янковський в коментарі виданню "Думская" розповів, що частина персоналу перебуває вдома на самоізоляції, всі інші – на обсервації в самому інтернаті.

Директор закладу пообіцяв, що найближчими днями на COVID-19 перевірять всіх підопічних будинку-інтернату. Мовиться про 203 людини.

Довідка. Станом на 24 червня в Одеській області зафіксували 1370 випадків інфікування COVID-19.

COVID-19 у психоневрологічному інтернаті на Черкащині

Нагадаємо, що 9 червня в Золотоніському психоневрологічному інтернаті підтвердили спалах коронавірусної інфекції. Як повідомив голова обласної державної адміністрації Роман Бондар, COVID-19 виявили у однієї з працівниць, яка, імовірно, і заразила інших.

Загалом, у 21 людини було виявлено позитивний результат на коронавірус.