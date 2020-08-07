На підприємстві "Київхліб" стався масовий спалах коронавірусу. Внаслідок цього пекарню закрили на карантин. Проте киянам, які цього тижня купували хліб та випічку саме від підприємства, хвилюватися не варто.

Чи можна купувати хліб?

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. І додав, що вірус не міг залишитися на пакуванні виробів.

Детальніше На підприємстві "Київхліб" спалах коронавірусу: що відомо

У світі не підтверджено ще жодного випадку у світі, щоб інфекція передавалась через харчові продукти та воду,

– наголосив Рубан.

Він також додав, що протиепідемічні заходи у "Київхлібі" провели своєчасно, оскільки всі швидко зреагували. А хворих ізолювали, зараз же проводять масштабну лабораторну діагностику контактних осіб.

Що відомо про спалах на заводі "Київхліб"? На підприємстві "Київхліб" масовий спалах COVID-19. Внаслідок цього пекарню закрили на карантин.



Спершу симптоми хвороби з'явилися у трьох працівників пекарні, внаслідок чого вони звернулися до лікарні.



Протестували весь колектив – 77 працівників. Інфікованими виявилися 37 людей.

Що з хворими?

Експерт наголосив, що наразі немає безсимптомних хворих, є важкі та середні ступені важкості. А загалом за даними по Києву, показник важких випадків захворювання на коронавірус – низький.

Тому лише необхідно дотримуватись тих профілактичних протиепідемічних заходів у "вогнищах", які сьогодні визначили,

– наголосив Рубан.

Крім цього, голова Держпродспоживслужби зазначив, що наразі не встановлено, хто перший і як захворів на коронавірус на підприємстві. Але також можна спрогнозувати, що такі спалахи можуть бути в закритих приміщеннях, де не дотримуються епідемічних заходів.

Дивіться повністю відео розмови 24 каналу з Олегом Рубаном: