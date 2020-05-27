В обласній клінічній інфекційній лікарні Харкова коронавірус підтвердили вже у 27 співробітників. Тест показав позитивний результат у головного лікаря, лікарів та медсестер різних рівнів і з персоналу.

Спалах COVID-19 у харківській інфекційній лікарні

У інфекційній лікарні Харкова COVID-19 підхопили вже 27 медпрацівників із 245. Про це повідомили у Харківській ОДА.

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Хто з медиків підхопили COVID-19

директор Павел Нартов;

завідувач анестезіолог;

3 анестезіологи;

1 лікар;

14 медсестер;

6 санітарок;

буфетниця.

Тож через це у лікарні не вистачає персоналу. Одна з причин спалаху хвороби серед лікарів – неправильно організований чиновниками розподіл пацієнтів, вважають медики.

Інфекційна лікарня за час епідемії була завантажена на понад 100%. У закладі є усього 200 ліжок, а ушпиталювали сюди більшу кількість хворих. Зараз майже усі місця в лікарні зайняті пацієнтами з коронавірусом.

Якщо лікарня першої лінії заповнена на 50% або 75% і надходження хворих до неї припиняється, то починають включати лікарні другої лінії. Але постає питання, чи вони готові до цього? Там немає ПЛР-діагностики,

– зазначив завідувач кафедри Медакадемії післядипломної освіти Володимир Корсунов.

Наразі інфекційну лікарню Харкова почали розвантажувати. Однак факт масового захворювання лікарів взялася перевіряти поліція. Інформацію внесли в ЄРДР через повідомлення в інтернеті. При цьому, попередні спалахи в медзакладах схожої реакції не мали.

Актуально В Україні виявили 21 905 випадків зараження коронавірусом

Коронавірус в Україні: коротко

Станом на 27 травня в Україні підтвердили 321 новий випадок інфікування коронавірусною інфекцією. Всього захворіли 21 905 людей, з них – 7 995 одужали. На жаль, зафіксовано 658 летальних випадків.

Стосовно зараження медпрацівників – в країні захворіла 4241 людина. Всього одужало приблизно 2 тисячі медиків.

У Харківській області зафіксовано – 959 випадків коронавірусу.

Дивіться відео сюжету 24 каналу про спалах коронавірусу у медиків:​