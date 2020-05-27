Спалах COVID-19 серед медиків у Харкові: що відомо
В обласній клінічній інфекційній лікарні Харкова коронавірус підтвердили вже у 27 співробітників. Тест показав позитивний результат у головного лікаря, лікарів та медсестер різних рівнів і з персоналу.
Спалах COVID-19 у харківській інфекційній лікарні
У інфекційній лікарні Харкова COVID-19 підхопили вже 27 медпрацівників із 245. Про це повідомили у Харківській ОДА.
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Хто з медиків підхопили COVID-19
- директор Павел Нартов;
- завідувач анестезіолог;
- 3 анестезіологи;
- 1 лікар;
- 14 медсестер;
- 6 санітарок;
- буфетниця.
Тож через це у лікарні не вистачає персоналу. Одна з причин спалаху хвороби серед лікарів – неправильно організований чиновниками розподіл пацієнтів, вважають медики.
Інфекційна лікарня за час епідемії була завантажена на понад 100%. У закладі є усього 200 ліжок, а ушпиталювали сюди більшу кількість хворих. Зараз майже усі місця в лікарні зайняті пацієнтами з коронавірусом.
Якщо лікарня першої лінії заповнена на 50% або 75% і надходження хворих до неї припиняється, то починають включати лікарні другої лінії. Але постає питання, чи вони готові до цього? Там немає ПЛР-діагностики,
– зазначив завідувач кафедри Медакадемії післядипломної освіти Володимир Корсунов.
Наразі інфекційну лікарню Харкова почали розвантажувати. Однак факт масового захворювання лікарів взялася перевіряти поліція. Інформацію внесли в ЄРДР через повідомлення в інтернеті. При цьому, попередні спалахи в медзакладах схожої реакції не мали.
Актуально В Україні виявили 21 905 випадків зараження коронавірусом
Коронавірус в Україні: коротко
- Станом на 27 травня в Україні підтвердили 321 новий випадок інфікування коронавірусною інфекцією. Всього захворіли 21 905 людей, з них – 7 995 одужали. На жаль, зафіксовано 658 летальних випадків.
- Стосовно зараження медпрацівників – в країні захворіла 4241 людина. Всього одужало приблизно 2 тисячі медиків.
- У Харківській області зафіксовано – 959 випадків коронавірусу.
Дивіться відео сюжету 24 каналу про спалах коронавірусу у медиків: