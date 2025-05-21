20 років страждань: лише соцмережі допомогли жінці встановити діагноз
- Тіллі Роуз з Великої Британії 20 років шукала діагноз своїй хворобі і знайшла його завдяки соцмережам, визначивши синдром гіпермобільності Елерса-Данлоса.
- Вона описала свій досвід у книзі "Be Patient", де розповіла про свій шлях до одужання та важливість підтримки навіть у важкі часи.
Протягом двох десятиліть мешканка Великої Британії Тіллі Роуз боролася з незрозумілою хворобою, діагноз якої довго залишався загадкою навіть для медиків. Врешті-решт, істину дівчина дізналася завдяки соціальним мережам.
Як повідомило The Mirror 18 травня, основна частина життя Тіллі минула між стінами лікарень та домашнім лікуванням, передає 24 Канал.
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Протягом двадцяти років вона відчувала різноманітні симптоми і зверталася до багатьох фахівців, але жоден з них так і не пояснив причини її поганого самопочуття.
Соцмережі допомогли поставити діагноз
Після чергової госпіталізації Тіллі вирішила звернутись до онлайн-спільноти за допомогою. Перебуваючи у розпачі, вона опублікувала емоційний пост, який швидко набрав популярності.
Я була приголомшена реакцією – мені писали професори, медики, дослідники, пацієнти та їхні близькі з порадами щодо обстеження, можливих діагнозів та методів лікування,
– поділилася спогадами Тіллі.
Разом із мамою вона ретельно проаналізувала кожну рекомендацію із коментарів. Жінки присвятили цьому цілий рік, і врешті-решт самостійно дійшли до правильного діагнозу – синдром гіпермобільності Елерса-Данлоса.
Щоб підтвердити свої здогадки, Тіллі поїхала до клініки у Німеччині, де їй провели три складні операції, врятувавши життя.
Історія в книзі
"Хвороба – це не вибір. Я порівнюю це з невдалою лотереєю, у якій у п’ятирічному віці мені дісталася програшна карта. Це призвело до двадцяти років складних госпіталізацій, тяжких операцій і виснажливого лікування", – згадує жінка.
Згодом Тіллі описала свій шлях до одужання у книзі "Be Patient". Видання не лише розкриває її довгу боротьбу за діагноз, а й показує, як дівчина не втрачала надії навіть у найскладніші моменти.
"Попри біль і труднощі, залишалися світлі миті – зустрічі з друзями за чашкою кави під блакитним небом. Думаю, саме вони надавали особливого сенсу всьому пережитому", – підсумувала Тіллі.
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