Як повідомило The Mirror 18 травня, основна частина життя Тіллі минула між стінами лікарень та домашнім лікуванням, передає 24 Канал.

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Протягом двадцяти років вона відчувала різноманітні симптоми і зверталася до багатьох фахівців, але жоден з них так і не пояснив причини її поганого самопочуття.

Соцмережі допомогли поставити діагноз

Після чергової госпіталізації Тіллі вирішила звернутись до онлайн-спільноти за допомогою. Перебуваючи у розпачі, вона опублікувала емоційний пост, який швидко набрав популярності.

Я була приголомшена реакцією – мені писали професори, медики, дослідники, пацієнти та їхні близькі з порадами щодо обстеження, можливих діагнозів та методів лікування,

– поділилася спогадами Тіллі.

Разом із мамою вона ретельно проаналізувала кожну рекомендацію із коментарів. Жінки присвятили цьому цілий рік, і врешті-решт самостійно дійшли до правильного діагнозу – синдром гіпермобільності Елерса-Данлоса.

Синдром гіпермобільності Елерса-Данлоса (EDS-H, hEDS) – що це? Це один із типів синдрому Елерса-Данлоса (EDS), спадкового захворювання сполучної тканини. Для нього характерна підвищена гнучкість суглобів (гіпермобільність), а також інші проблеми зі сполучною тканиною.

Щоб підтвердити свої здогадки, Тіллі поїхала до клініки у Німеччині, де їй провели три складні операції, врятувавши життя.

Історія в книзі

"Хвороба – це не вибір. Я порівнюю це з невдалою лотереєю, у якій у п’ятирічному віці мені дісталася програшна карта. Це призвело до двадцяти років складних госпіталізацій, тяжких операцій і виснажливого лікування", – згадує жінка.

Згодом Тіллі описала свій шлях до одужання у книзі "Be Patient". Видання не лише розкриває її довгу боротьбу за діагноз, а й показує, як дівчина не втрачала надії навіть у найскладніші моменти.

"Попри біль і труднощі, залишалися світлі миті – зустрічі з друзями за чашкою кави під блакитним небом. Думаю, саме вони надавали особливого сенсу всьому пережитому", – підсумувала Тіллі.