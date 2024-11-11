Скільки потрібно спати, щоб сповільнити старіння

Нове дослідження підтвердило, що для уповільнення старіння та зменшення ризиків для здоров’я необхідно спати не менше семи годин на добу. Результати дослідження також показують, що якісний сон позитивно впливає на здоров’я літніх людей.

У дослідженні брали участь 3 306 осіб старше 45 років. Їхні звички сну фіксувалися у 2011, 2013 та 2015 роках, а через п’ять років вчені провели оцінку їхнього стану здоров’я. Ці дані продемонстрували, що люди, які сплять не менше семи годин, мають значно краще здоров’я, повідомляє 24 Канал з посиланням на BMC Public Health.

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Нове дослідження сну

Поняття "здорове старіння" оцінювалося у 2020 році та характеризувалося відсутністю серйозних хронічних хвороб, відсутністю фізичних обмежень, високою когнітивною функцією, хорошим психічним станом та активне життя, як повідомляють дослідники.

Наприкінці дослідження лише 455 учасників (13,8%) відповідали всім критеріям здорового старіння. З них 307 осіб (приблизно дві третини) спали понад сім годин на добу. Учасники були розподілені на п’ять груп залежно від їхнього режиму сну:

група з тривалим стабільним сном (регулярно 8 – 9 годин),

група з нормальним стабільним сном (7 – 8 годин), група зі зменшуваним сном (середня тривалість сну понад 8 годин, іноді менш як 6),

група зі збільшуваним сном (середня тривалість сну менш як 6 годин, що збільшується до понад 8)

група з коротким стабільним сном (5 – 6 годин).

Здорове старіння і сон

Імовірність "здорового старіння" була значно вищою в учасників з тривалим і нормальним стабільним сном (17,1% та 18,1% відповідно) в порівнянні з групами зі зменшуваним (9,9%), збільшуваним (10,6%) та коротким стабільним сном (8,8%).

Дослідницька команда враховувала такі фактори, як вага, вживання алкоголю та стать, однак характер дослідження не дозволяє встановити пряму причинно-наслідковий зв'язок.

Раніше вже повідомлялося, що сім годин сну на добу — це оптимальний варіант для уповільнення старіння. Відомо, що брак сну пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку різних фізичних і психічних захворювань.