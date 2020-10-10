Мер Львова Андрій Садовий розкритикував заяву нардепа від "Слуги народу" Олександр Качури про закупівлю російської вакцини.

Про це Андрій Садовий написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Читайте також Депутат від "Слуги народу" не проти закупівлі російської вакцини від COVID-19

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качури в ефірі телеканалу Newsone 9 жовтня сказав, що Україна може закупити російську вакцину від коронавірусу.

На це мер Львова заявив, що львівські лікарні не будуть брати участь в "цьому експерименті над живими людьми".

"Слуги" тут зібрались російську "вакцину" від коронавірусу купувати. Приклад Медведчука надихнув? Поки чекаємо на офіційну реакцію МОЗ, дам свою позицію – львівські лікарні в цьому експерименті над живими людьми участі брати не будуть. А ті, хто просувають таку ідею, можуть собі вколоти цю “бодягу” в одне місце,

– написав Садовий.

Додамо, що вчені та науковці скептично поставились до російської вакцини. Вони наголошують, що рівні нейтралізуючих антитіл у дослідженні препарату досить низькі.