Понад 4 тисячі осіб стали жертвами хвороби у РФ. Зараз країна – на третьому місці у світі за кількістю хворих на COVID-19, а щоденний приріст інфікованих складає 8 – 10 тисяч людей. Проте це не завадило президенту Росії Путіну оголосити про проведення параду Перемоги в Москві 24 червня. Експерти впевнені, що реальну кількість хворих приховують.

Реальна ситуація із COVID-19 у Росії

Про ситуацію з коронавірусом у Російській Федерації в ефірі 24 каналу розповів російський політолог та доктор історичних наук Андрій Зубов. Він наголосив, що ситуація там складна, а статистику відверто приховують.

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За його словами, офіційні дані щодо смертності зросли після того, люди помітили колосальні розбіжності з рівнем смертності в країнах Європи та США.

Якщо в країнах Європи, особливо в Південній, вмирав ледь не кожен 5 – 6 хворий, то в Росії – менше, ніж 1% хворих. Такого, безумовно, не може бути. Навіть у Північній Європі, де ситуація краща, вмирали 4 – 5 осіб зі 100,

– зазначив Зубов.

Він повідомив, що фальсифікація була очевидною. Коли почали говорити про це, то кількість жертв у день збільшилася. Але досі цей показник не підняли до належного рівня.

"Багато людей помирає з діагнозами без згадок про COVID-19. У свідоцтві про смерть зазначають коронавірус побічною причиною після слабкого серця, тощо. Зрозуміло, що це не враховують у статистиці. За моїми оцінками, реальна смертність у нас в 10 – 20 разів більша за формальні цифри", – вважає російський політолог.



У Росії замовчують смертельні випадки від коронавірусу / Фото texty.org.ua

Кількість хворих також більша, ніж вказують, наголосив експерт. Крім того, тести роблять не всім, в областях вони не завжди якісні, є багато помилок.

"Часто людина вмирає, а позитивного тесту на коронавірус так і немає. Але вся симптоматика є. Якби в нас точно досліджували діагностику коронавірусу по побічних ефектах, як у ВООЗ – кількість хворих була б в 10 разів більша й ми наближалися б до США та Бразилії", – повідомив Зубов.

Реакція влади

Як зазначив російський експерт, їхні сучасні методи передачі інформації можуть зробити людину, яка сидить у бункері, видимою та почутою. Але ніякого бункера немає, журналісти трохи прикрашають ситуацію.

Він (Володимир Путін – 24 канал) живе у своїй резиденції, гуляє, насолоджується пейзажами, годує качок – у повній ізоляції від зовнішнього світу. Не треба його шкодувати, що він бідний і сидить "під землею". Усе набагато позитивніше,

– переконаний Зубов.

Недовіра до президента та "допомога" громадянам

Втім, як зазначив науковець, суспільство оцінює діяльність президента вкрай негативно. Реальна втрата довіра до влади – колосальна. Озлоблення проти влади теж дуже високе. За його словами, це спричинене тим, що всі знають, що в інших країнах людям дають великі гроші в такій ситуації. Проте в Росії насправді нічого не виплачують, хоча і пропонували.

США та країни ЄС не шкодують сотень мільярдів, а то і трильйонів доларів. Підтримують своїх громадян, даючи можливість не вмерти бізнесу, не залишитися без засобів для існування. Путін обіцяє копійчані подачки, які отримати практично неможливо,

– сказав Зубов.

На думку політолога та науковця, у РФ допомога влади потрібна, як і у всьому світі.

"Допомоги немає, а грошей – повно. Усі знають, що так званий Фонд національного добробуту налічує зараз приблизно 10 – 12 трильйонів рублів. Навіть частини достатньо, аби підтримати населення країни", – переконаний Зубов.

На його думку, саме матеріальна підтримка зараз викликала б велику симпатію до Путіна. Йому багато би пробачили й проголосували б за конституцію. Він додав: "Звісно, голосування буде підтасоване, але ні в кого це не викличе ентузіазму. Ніхто у виборчий процес у РФ не вірить, а ті, хто вірять – це люди старшого покоління, які зараз під ударом коронавірусу".

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Зубов підсумував, що в провінціях ситуація важка: не вистачає ліжок, обладнання, лікарів, захисних засобів. Медики ж перебувають під тиском влади та змушують працівників мовчати.