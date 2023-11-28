Вугільні електростанції вбивають у два рази більше людей, ніж вважалося

Донедавна вважалося, що мікроскопічні частинки, які викидають вугільні ТЕЦ, призводять до смерті лише кількох сотень тисяч людей на рік. Однак нові наукові дані вказують на те, що наслідки виявилися значно серйознішими, ніж вважалося.

Сьогодні вугілля залишається провідним джерелом для виробництва електроенергії на нашій планеті, випереджаючи за обсягами природний інші енергоносії.

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Вугілля – основне джерело електроенергії

На світовому рівні передбачається, що споживання вугілля зростатиме. Зокрема, у 2021 році вугілля продемонструвало найбільший приріст в енергетичній галузі, випередивши розвиток відновлюваних джерел енергії.

Проте, вже в 1990 роках дослідники з Гарварду встановили зв'язок між крихітними частинками PM2.5 у повітрі та високим ризиком передчасної смерті. У подальших дослідженнях було виявлено, що такі частки збільшують ймовірність розвитку респіраторних та кардіологічних захворювань, раку та деменції.

Вони можуть проникнути в кровообіг, полегшуючи формування тромбів і тим самим значно збільшуючи ризик інфарктів та інсультів, які можуть призвести до смерті. Близько 8 мільйонів людей на рік помирають через мікрочастинки, що виникають при згорянні викопного палива.

Нове дослідження впливу ТЕЦ

Дослідники з Університету Джорджа Мейсона та Університету штату Техас на чолі з Лукасом Хеннеманом з'ясували, що частки PM2.5 від вугільних електростанцій вдвічі небезпечніші для здоров'я, ніж частинки з інших джерел. PM2.5 – мікроскопічні частинки, що включають пил, золу, сажу, сульфати та нітрати, розміром від 0,001 до 2,5 мікрометра, які присутні в повітрі та здатні проникати в легені та кровообіг, викликаючи різні захворювання.

Дослідники проаналізували дані про викиди з 480 вугільних станцій за період із 1999 по 2020 роки. Створивши модель поширення діоксиду сірки (що перетворюється на PM2.5), вони оцінили території, забруднені кожною станцією. Порівнявши результати з медичними даними населення США, вчені виявили близько 460 тисяч смертельних випадків, причиною яких стали PM2.5 від спалювання вугілля.

ТЕЦ значно шкідливіші, ніж вважалося

Більшість із них відбулися в період з 1999 по 2007 рік, коли рівні забруднювальних речовин від вугільних електростанцій були найвищими. Збільшення середньорічної кількості твердих частинок, отриманих від вугільних станцій, на один мікрограм/кубічний метр корелювало з підвищенням ймовірності передчасної смерті на 1,12%, що у 2,1 раза перевищує ризик впливу PM 2.5, виділених з інших станцій.

Хоча дані нової роботи отримані зі США, з них можна зробити висновок: вплив вугілля значно більший, ніж вважалося раніше. Вочевидь, він вимірюється не в сотнях тисяч, а мільйонах життів щороку. Це особливо небезпечно з урахуванням того, що кількість вугілля, яке спалюється, в найближчій перспективі буде тільки зростати.