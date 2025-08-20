Яскравим прикладом прогресу є меланома та інші види раку шкіри: десятирічна виживаність для цих хвороб перевищує 90% завдяки вдосконаленню методів діагностики та лікування, пише 24 Канал з посилання на BBC.

Скільки живуть люди з різним типом раку?

Схоже зростання спостерігається й у боротьбі з раком молочної залози – тут шанси прожити більш як десять років зросли з 42% у 197 до понад 76% у наш час. Це стало можливим через масове запровадження скринінг-програм і розвиток таргетної терапії.

Але не всі види онкології піддаються науковому прогресу так само стрімко. Нові дані свідчать: для раку стравоходу, шлунка, легенів, а особливо підшлункової залози, показники майже не змінилися.

Зокрема, лише 5% людей із раком підшлункової залози проживають десять років після діагнозу. Схожа тенденція для раку стравоходу, шлунка та легень: десятирічна виживаність тут рідко перевищує 20%.

Експерти відзначають, що такі види онкозахворювань складно діагностувати на ранніх стадіях, а ефективних методів лікування для багатьох із них досі бракує. У підсумку, розрив між найперспективнішими та найскладнішими діагнозами з роками лише зріс.

Фахівці також застерігають: попри загальне покращення показників у 2010 роках темпи прогресу дещо сповільнилися. Причини – затримки з діагностикою та лікуванням, а також недостатня кількість сучасних препаратів для рідкісних онкологічних випадків.

Невтішна статистика

Кількість онкологічних захворювань у світі зростає стрімко. За даними ВООЗ, тільки у 2022 році було зафіксовано близько 20 мільйонів нових випадків раку, з яких майже 10 мільйонів стали летальними. Найпоширенішими діагнозами минулого року стали рак легень, молочної залози та колоректальний рак. Нові оцінки показують: 10 основних типів онкології спричинили дві третини діагнозів та смертей у світі.

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2050 року кількість нових онкологічних випадків зросте до понад 35 мільйонів, що майже на 80% більше, ніж у 2022 році. Серед головних чинників, що посилюють ризики, фахівці називають вживання тютюну й алкоголю та поширення ожиріння.

Онкологічні організації Великої Британії та світу закликають уряди посилювати інвестиції у ранню діагностику, розвиток нових методів терапії та скорочення черг до спеціалістів.