Скільки можна з'їсти мʼяса без шкоди для здоровʼя та екології

Вчені, спираючись на 32 критерії, які об’єднують принципи здорового харчування та екологічної сталості, визначили нормативи "екологічно безпечного та здорового" раціону. Іншими словами, це дієта, яка корисна для здоров’я та мінімально шкодить природі.

Скільки м’яса можна вживати, щоб це відповідало нормам здоров’я та екології? Експерти з Технічного університету Данії під керівництвом Каролін Гебари дали відповідь на це питання. Результати дослідження опубліковані у журналі Nature Food, передає 24 Канал.

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Скільки можна їсти мʼяса

Ця норма становить 255 грамів м’яса (червоного або білого) на тиждень. Це еквівалент двох курячих філе і в 6 – 10 разів менше, ніж зазвичай споживають жителі США та Європи.

Багато людей розуміють необхідність скорочення споживання м’яса через його вплив на екологію та здоров’я. Однак важко зрозуміти, наскільки його потрібно зменшити і чи це дійсно має значення,

– пояснює Гебара.

Команда дослідників порівняла дані про раціон з екологічними межами, які не можна перевищувати, щоб зберегти баланс екосистем. Результатом стала модель, яка показує, яку кількість продуктів можна включати в щотижневе меню без перевантаження планети. Основний висновок: навіть помірне споживання яловичини завдає значної екологічної шкоди.

Чому потрібно обмежити споживання мʼяса

Виробництво червоного м’яса вимагає значних ресурсів: землі, води та супроводжується викидами в атмосферу. Наприклад, корови та вівці виділяють метан (у 28 разів сильніший за впливом на клімат, ніж CO₂) та оксид азоту (у 270 разів сильніший). Через це яловичина вважається найбільш екологічно "шкідливим" видом м’яса.

"За нашими підрахунками, навіть відносно невелика кількість червоного м’яса в раціоні людини суперечить ресурсним можливостям планети", – підкреслює Каролін Гебара.

Однак повністю виключати м’ясо не обов’язково: допустиме вживання яєць, риби, сиру та птиці у помірних обсягах.

Дослідження також робить важливе зауваження: вчені не враховували фактори, пов’язані з доступністю продуктів, їхньою вартістю та культурними традиціями. Ба більше, модель базується на даних розвинених країн (США та Європи) і потребує адаптації до умов глобального масштабу.