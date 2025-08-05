Жувальну гумку використовують для свіжого подиху, зняття стресу і чищенняя зубів. Але чи справді жувальна гумка така корисна, як її описують? І скільки часу її можна жувати без шкоди для здоров'я.

Жуйка корисна?

Жувальна гумка дійсно може позитивно впливати на стан ротової порожнини, але тільки якщо вона без цукру. Інакше усе навпаки – підвищується ризик карієсу, болю в зубах та руйнування емалі, передає 24 Канал з посиланням на Riverwalk Dental and Orthodontics.

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Ба більше, навіть жуйки з маркуванням "без цукру" не завжди безпечні. Багато з них містять сорбітол– підсолоджувач, який у великих дозах може викликати проблеми з травленням, зокрема діарею.

Цікавий факт! Якщо жувати жуйку за 30 хвилин до їжі, вона зменшить апетит і таким чином ви можете знизити кількість спожитих калорій.

Як жування гумки впливає на прикус?

Ще один популярний тренд – "жуйка для щелепи", що нібито допомагає зробити чіткий контур обличчя. Насправді жування активує до 8 м'язів обличчя та шиї, що справді може трохи підтягнути лінію підборіддя. Та це не чаріна пігулка, змінити прикус, чи тим більше контур обличчя за допомогою жуйки – неможливо.

То скільки ж часу можна жувати?

Фахівці зауважили, що жування по кілька годин щодня – однозначно є шкідливим. У гіршому випадку можуть з'явитися болі в щелепі, головні болі, порушення прикусу, руйнування зубів.

Оптимально:

Не більше однієї жуйки на день

Використовувати радше за потреби, а не просто так.

Обирайте якісну жуйку без цукру, без агресивних підсолоджувачів