Жуйка корисна?
Жувальна гумка дійсно може позитивно впливати на стан ротової порожнини, але тільки якщо вона без цукру. Інакше усе навпаки – підвищується ризик карієсу, болю в зубах та руйнування емалі, передає 24 Канал з посиланням на Riverwalk Dental and Orthodontics.
Дивіться також Секрет у чашці: який спосіб заварювання кави допоможе схуднути
Ба більше, навіть жуйки з маркуванням "без цукру" не завжди безпечні. Багато з них містять сорбітол– підсолоджувач, який у великих дозах може викликати проблеми з травленням, зокрема діарею.
Цікавий факт! Якщо жувати жуйку за 30 хвилин до їжі, вона зменшить апетит і таким чином ви можете знизити кількість спожитих калорій.
Як жування гумки впливає на прикус?
Ще один популярний тренд – "жуйка для щелепи", що нібито допомагає зробити чіткий контур обличчя. Насправді жування активує до 8 м'язів обличчя та шиї, що справді може трохи підтягнути лінію підборіддя. Та це не чаріна пігулка, змінити прикус, чи тим більше контур обличчя за допомогою жуйки – неможливо.
То скільки ж часу можна жувати?
Фахівці зауважили, що жування по кілька годин щодня – однозначно є шкідливим. У гіршому випадку можуть з'явитися болі в щелепі, головні болі, порушення прикусу, руйнування зубів.
Оптимально:
- Не більше однієї жуйки на день
- Використовувати радше за потреби, а не просто так.
- Обирайте якісну жуйку без цукру, без агресивних підсолоджувачів
Як зберегти здорові зуби, якщо ви часто жуєте жуйку
Скоротіть інші джерела цукру (солодощі, газовані напої), особливо якщо ваша жуйка містить підсолоджувачі. Регулярно чистьте зуби і користуйтеся зубною ниткоюю Не нехтуйте ополіскувачем для рота – він допомагає зменшити бактерії в роті. І, звісно, регулярно відвідуйте стоматолога – профілактика завжди дешевша за лікування.