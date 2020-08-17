В Україні брак лікарів – не вистачає інфекціоністів, епідеміологів та вірусологів. Причиною цього, ймовірно, є те, що у 2019 році медичні інститути не виконали план прийому на навчання майже на 1000 місць.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

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За словами Степанова, це досить багато, адже неукомплектованими залишаються близько 5 тисяч лікарських посад.

Максим Степанов “Одна з найбільших проблем – це всі спеціальності медика профілактичного профілю. А саме – це лікарі інфекціоністи, лікарі-епідеміологи, лікарі-вірусологи”.

Також він додав, що є проблема з лікарями-педіатрами, і попри те, що це комплексне питання, передусім це питання престижності професії та оплати праці лікарів та медичних працівників.

До слова, Міністерство охорони здоров'я планує підвищити зарплати лікарям стаціонарів та закладів екстреної медичної допомоги, які не працюють з хворими на коронавірус. Раніше зарплату на 300% збільшили лише медикам, які працюють з COVID-19