Кожного разу, коли йдеться про здоровий спосіб життя, часто згадують стандарт у 10 тисяч кроків щоденно як міру підтримки фізичної активності. Проте останні дослідження демонструють, що ця кількість кроків може бути завищеною.

Міф про 10 тисяч кроків

У середині 1960, японська компанія Yamasa Clock у рамках рекламної кампанії представила крокомір Manpo-kei, що в перекладі означає "10 тисяч кроків", пише Heart Research Institute. Цей маркетинговий хід привів до того, що мільйони людей почали вважати, що саме 10 тисяч кроків сприяють оптимальному здоров'ю.

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З часом цей стандарт був прийнятий виробниками різних пристроїв вимірювання активності, і сьогодні він вбудований у багато додатків і в розумні годинники.

Попри широке поширення цієї норми, було проведено достатньо досліджень, що підтверджують користь помірної ходьби. Однак все більше даних свідчать про те, що для підтримання здоров'я достатньо і меншої кількості кроків.

Правильне і збалансоване харчування – це те, про що варто подбати кожному. Та, на жаль, забезпечити денну норму вітаміну D лише з їжі чи завдяки сонцю – практично нереально. Вихід є – Вітагама D₃ – дієтична добавка, з якою кожен день стане сонячним!

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Дослідження активності людей

Наприклад, дослідження Гарвардської школи медицини показало, що для зниження ризику смертності серед старших жінок достатньо всього 4,4 тисячі кроків на день, при цьому найбільша користь спостерігалася у тих, хто проходив 7,5 тисяч кроків.

Вчені з Університету Массачусетсу проаналізували дані довгострокового дослідження CARDIA, яке включало 2,1 тисячі чоловіків та жінок віком від 38 до 50 років. Вимірювання активності проводились за допомогою акселерометрів у 2005 – 2006 роках. Розділивши учасників на три групи за рівнем активності (менш як 7 тисяч, до 10 тисяч та понад 10 тисяч кроків на день), дослідники виявили, що 7 тисяч кроків на день знижують ризик смертності на 50 – 70%.

Примітно, що дослідники не знайшли зв’язку між інтенсивністю ходьби та зменшенням ризику смертності, тобто неквапливі прогулянки мають такий же ефект, що й енергійний.

Ці дані показали, що навіть неспішні прогулянки забезпечують ті ж переваги, що і більш інтенсивна ходьба.