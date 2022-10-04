Ситуація з коронавірусом в Україні: кількість смертей зросла
За минулий тиждень в Україні виявили ще 42 802 випадки захворювання на коронавірус. Кількість смертей через інфекцію продовжує збільшуватись.
Також за період з 26 вересня по 2 жовтня діагностували 5 184 випадки інфікування COVID-19 дітей. Також хворобу підтвердили у 848 медичних працівників.
Також на тему: Які штами грипу циркулюватимуть в Україні цього сезону
Коронавірус в Україні
За минулий тиждень з коронавірусом до лікарень потрапили 7 167 громадян. Кількість смертей зросла, порівняно з даними МОЗ за позаминулий тиждень (161 летальний випадок) – 202 пацієнтів померли через COVID-19, 35 306 інфікованих одужали.
Від початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 5 220 019 осіб, а одужали – 5 023 623 людини. Кількість смертей через інфекцію зросла до 109 408.
Вакцинація проти коронавірусу
Крім того, за даними МОЗ, минулого тижня вакцинувалися проти коронавірусу 213 923 українці.
За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 9,7% становлять перші дози, 6% – другі дози, 75,3% – перші бустерні дози, 9% другі бустерні дози,
– повідомили у МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 16 126 282 українці, з яких:
- дві дози отримали 15 327 590 осіб,
- першу бустерну дозу – 2 325 755 осіб,
- другу бустерну дозу – 45 906 осіб.
При цьому майже 800 тисяч громадян не отримали другу дозу, а понад 13 мільйонів – першу бустерну дозу.
Пронози щодо коронавірусу в Україні: дивитись відео