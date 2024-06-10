Територію села на Волині визнали неблагополучною та відправили на карантин через сказ

Територію села Кам'януха Волинської області визначили неблагополучною і застосували карантинні обмеження. Причиною цього є зафіксований випадок сказу.

Зазначається, що хворобу виявили у домашнього кота. Місцева влада закликала власників вакцинувати своїх домашніх улюбленців, аби унеможливити появу хвороби.

Карантин у селі Кам'януха

Місцева влада повідомила, що сказ у домашнього кота підтвердили результати експертизи, що зробили на базі Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У зв'язку з цим було РВА скликала засідання протиепізоотичної комісії, у ході якого затвердили відповідний план заходів, аби ліквідувати вогнище захворювання. Саме тому на території села запровадили карантин.

Територію села Кам’януха визначили неблагополучною і застосували карантинні обмеження. Разом із цим, компетентні служби контролюють епізоотичну ситуацію,

– написали в РВА.

За словами фахівців, найчастіше у дикій хворобі на сказ хворіють лисиці та вовки, а з домашніх тварин – собаки та коти. Саме тому потрібно проводити вакцинацію своїх домашніх улюбленців.

Що таке сказ? Сказ – це інфекційне захворювання тварин і людей, спричинене нейротропним вірусом. Характеризується розвитком енцефаліту зі стрімким пошкодженням функцій центральної нервової системи та завжди закінчується летально. Джерелом збудника сказу є хворі тварини, які виділяють вірус зі слиною. Зараження інших відбувається через пошкодження шкіри, слизових оболонок, внаслідок укусів чи подряпин.

Як вберегтися від сказу