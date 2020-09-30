Ситуація з COVID-19 у Харкові стала тільки гіршою. Люди практично не носять маски, а єдине місце, де про них нагадують, – при вході в метрополітен.

Працівники підземного транспорту змучені, адже щоразу просять одягнути маску й чують у відповідь негативні слова. Щойно люди пірнають у вагони, то засоби захисту опиняються на підборідді. Про це повідомили у прямому ефірі повідомили кореспонденти 24 каналу.

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У наземному транспорті може буде взагалі з 5 людей, які одягають маски. На вулицях поодиноко носять, а в чергах хіба хтось сумлінний нагадує про захист. Ситуація з карантином погіршується.

Чому така велика цифра у 546 осіб (за добу – 24 канал)? Тому що населення не виконує вимоги, які пропонує міністерство, – носіння масок, соціальна дистанція, обмеження відвідування місць з великим скупченням людей,

– повідомив заступник начальника управління охорони здоров’я ХОДА Геннадій Бондаренко.

"В транспорті також не виконуються вимоги носіння масок та завантаженості засобів. Це приводить до збільшення мешканців Харкова, які мають позитивний тест на COVID-19", – додав Бондаренко.

З початку пандемії в Харкові приймає обласна клінічна інфекційна лікарня. Також приєдналися 3 міських лікарні й пологовий. Від 1 жовтня 2020 року додасться ще одна міська лікарня №18, де буде 50 ліжок.

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Крім цього дуже потомлені лікарі та бригади, тому що не вистачає анестезіологів, молодшого та середнього медичного персоналу. У медиків подвійне, а інколи й потрійне навантаження.