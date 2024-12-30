Сир з пліснявою впливає на памʼять

Сир камамбер, який ферментується за допомогою білої цвілі, позитивно впливає на функціонування мозку. Вчені з Японії провели дослідження, щоб з’ясувати механізми цього впливу та які саме когнітивні процеси залучені.

Спеціалісти з Університету Кіото досліджували вплив камамберу на пам'ять та здатність до навчання, а також порівняли його ефекти з миристамідом – речовиною, що утворюється в процесі ферментації сиру з білою цвіллю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neuroscience Research.

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Нове дослідження сиру

Камамбер вирізняється серед інших сирів своїм унікальним біохімічним складом, оскільки деякі сири не підлягають ферментації, а інші ферментуються інакше.

У процесі ферментації з білою цвіллю утворюються аміди жирних кислот, зокрема миристамід, які, згідно з попередніми дослідженнями, можуть позитивно впливати на здоров’я мозку, сприяючи підвищенню рівня нейротрофічних факторів – білків, відповідальних за ріст, відновлення та пам'ять клітин мозку.

У рамках нового дослідження автори провели семиденний експеримент з самцями мишей, розділивши їх на дві групи: перша група харчувалася тільки високожировою їжею, тоді як друга додатково отримувала камамбер або аміди жирних кислот, отримані з цього сиру.

Сир з пліснявою покращує памʼять

Вміст жирів у раціоні був таким, щоб у мишей спостерігалося зниження когнітивних функцій, аналогічне станам, пов’язаним з підвищеним ризиком нейродегенерації у людей. Результати показали, що у мишей, які отримували камамбер або миристамід, покращилися як пам'ять на предмети, так і просторове сприйняття у порівнянні з іншими групами.

На молекулярному рівні вчені встановили, що камамбер і миристамід сприяли підвищеному виділенню нейротрофічного фактора мозку в гіпокампі. Цей фактор необхідний для росту синаптичних зв’язків і формування спогадів.

Дослідники також відзначили, що ефект від споживання камамберу аналогічний впливу миристаміда, що дозволяє припустити, що саме миристамід може бути ключовим активним компонентом сиру.