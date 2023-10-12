Це не лише про матюки: що таке синдром Туретта та як він проявляється

Синдром Туретта – складний неврологічний розлад, під час якого проявляються так звані "тики" – це мимовільні рухи або звуки, які нагадують контрольовані дії. Тики можуть бути фізичного або вербального характеру та можуть здаватися незвичними для спостерігача.

Зазвичай синдром Туретта діагностують в дитинстві, у віці від 2 до 15 років. Статистика свідчить, що принаймні кожен десятий з 1000 дітей стикається із цим розладом, а у хлопчиків синдром Туретта виявляють у 3 – 4 рази частіше, ніж у дівчат.

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Чому виникає синдром Туретта

Причини розвитку синдрому Туретта поки що залишаються загадкою, хоча і проведено декілька досліджень. Одна з гіпотез пов'язує розлад із порушеннями регуляції хімічної передачі сигналів у головному мозку, зокрема, із дофаміном та серотоніном. Відомо, що тики можуть виникати внаслідок проблем з передачею сигналу через нейромедіатори, але точний механізм ще не відомий.

Також існують підтвердження, що синдром Туретта має генетичну схильність. Якщо у батьків є цей розлад, збільшується ймовірність його передачі дітям. Проте, наразі невідомо, які саме гени пов'язані із синдромом Туретта та наскільки велика ймовірність його успадкування.

Як проявляється синдром Туретта

Основною характеристикою синдрому Туретта є наявність тиків, які проявляються мимовільними, раптовими, уривчастими рухами або звуками. Ці тики можуть проявлятися в різних формах, від легких до значно ускладнюючих повсякденне життя і спілкування людини.

Серед основних ознак синдрому Туретта можуть бути:

Моторні тики, такі як різні жести або рухи.

Вокальні тики, включаючи непередбачувані звуки, слова або фрази.

Ехолалія, що полягає у повторенні слів чи фраз інших людей.

Обсесивно-компульсивні симптоми, такі як постійне виконання певних дій або ритуалів.

Використання непристойної лексики у неадекватних ситуаціях.

Проблеми зі збереженням концентрації уваги.

Труднощі у вимові слів.

Тики поділяються на прості (зазвичай тривають короткий час і вимагають обмеженої кількості м'язів) та складні (вимагають координації багатьох м'язових груп і тривають довше). Як приклад може бути піднімання плечима (простий моторний тик) та повторення слів (складний вокальний тик).

Перш ніж тики виникнуть, людина з синдромом Туретта відчуває певне неприємне відчуття в тілі, що називається "позивом". Це може бути свербіж, поколювання або загальне напруження, які зникають, якщо не стримувати тики. Тики можуть змінюватися з часом, підсилюватися в стресових ситуаціях та різних періодах життя, таких як підлітковий вік. У дорослому віці тики можуть послабшати.

Ліків проти синдрому Туретта на сьогодні також немає. Щобільше, при легких тиках, які не впливають на якість життя пацієнта, лікування навіть не потрібне. Але якщо прояви сильні, пацієнту можуть призначити ліки, які послаблюють симптоми.