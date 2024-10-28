Які сімʼї накопичують найбільше багатств: результати дослідження

Фінансовий добробут людини залежить від багатьох факторів. Недавнє дослідження, проведене на норвежцях, виявило, як зміни в сімейному складі та зміна поколінь впливають на добробут.

Багато хто вважає, що матеріальний достаток є ключовим елементом щастя. В одному з попередніх наукових досліджень було встановлено, що для досягнення багатства та успіху важливі не лише вроджені здібності та цілеспрямованість, а й вдалий збіг обставин.

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Нове дослідження сімейних статків

Група соціологів з Німеччини та Норвегії вирішила вивчити інший аспект і визначити, як такі зміни в сімейному житті, як втрата батьків, поява дітей і внуків, а також час цих подій, відображаються на накопиченнях людини протягом життя.

Їхня робота, опублікована в журналі Social Forces, базувалася на даних про норвежців, народжених у 1953 році, з національної системи реєстрації населення. В дослідження було включено майже 48 тисяч людей, і рівень їхнього фінансового добробуту вивчався на основі відомостей з норвезького податкового реєстру за період з 1993 по 2017 роки.

Які сімʼї найбагатші

Застосовуючи статистичні методи, аналіз показав, що найбільше багатства накопичували ті, хто пізніше втратив батьків (в середньому в 60 років), пізно заводив дітей (в середньому у 28 років) і пізніше став бабусею або дідусем (також в середньому в 60 років).

Найгірші результати у накопиченні добробуту були у тих, чиї сім'ї складалися з живих представників чотирьох поколінь (діти, батьки, бабусі та дідусі, прабабусі та прадідусі). При цьому раннє народження дітей і внуків виявилося єдиною моделлю, за якою рівень багатства знижувався в довгостроковій перспективі.

У людей без дітей матеріальний добробут з часом стабільно покращувався, особливо у випадку пізньої смерті батьків. Найвищі та найбільш стабільні показники добробуту протягом усього періоду спостереження були у норвежців з живими родичами трьох поколінь та пізніми змінами в сімейній структурі.