Часта чоловіча проблема: симптоми та лікування простату

Простатит – це запалення передміхурової залози (простати). Простата розташована під сечовим міхуром у чоловіків. Вона виробляє рідину, яка потім змішується зі сперматозоїдами та виділяються під час сексу.

Є дві форми простатиту: гострий та хронічний. Гострий простатит з'являється раптово, і він має досить важкі симптоми. Якщо симптоми зберігаються довше 3 місяців і з'являються знову через деякий час, це хронічний простатит.

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Чому виникає простатит

Гострий простатит, зазвичай, викликаний бактеріальною інфекцією, та її лікують антибіотиками. Хронічний простатит часто протікає без видимих ознак інфекції, тому його причину не завжди вдається встановити.

Ризик появи хронічного простатиту вищий у людей:

старшого віку. У чоловіків 50 – 59 років ризик появи простатиту втричі вищий, ніж у віці 20 – 39 років;

які вже мали простатит;

з іншими хворобами черевної порожнини, наприклад, синдром подразненого кишківника;

які пережили сексуальне насильство.

Багато хто думає, що відсутність сексу або їзда на велосипеді призводять до появи простатиту. Але ці припущення немає наукового обґрунтування.

Симптоми простату

Симптоми хронічного простатиту подібні до симптомів гострого, але не такі сильні та тривають довше трьох місяців. Основні з них:

біль у пенісі, паху, яєчках або анусі;

біль під час сечовипускання;

часте сечовипускання;

раптове та гостре бажання сходити до туалету;

проблеми з ерекцією, біль під час еякуляції або в тазовій ділянці після сексу;

знижена температура.

Діагностика та лікування простатиту

Лікар розпитає вас про симптоми та призначить аналіз сечі. Лікар також може провести ректальне обстеження – для цього в анус вставляють палець і перевіряють простату на дотик.

Вивчивши симптоми та результати аналізів, лікар визначить, який саме у вас вид хронічного простатиту:

бактеріальний;

небактеріальний, при якому є симптоми, але аналізи не показують наявність інфекції. Часто причину небактеріального простатиту знайти не виходить.

Лікар призначить медикаменти, щоб полегшити симптоми простатиту:

знеболювальні, такі як ібупрофен та парацетамол;

альфа-блокатори, якщо у вас є проблеми із сечовипусканням;

проносні, якщо ви відчуваєте біль при дефекації.

Антибіотики потрібні лише при бактеріальному простатиті. В інших випадках вони не допомагають.