Як зрозуміти, що у вас з'явилася алергія

Алергія може мати багато проявів, які дуже схожі на інші захворювання. Тому краще доручити діагностику цієї хвороби лікарю, але ми пояснимо, які симптоми свідчать, що вам час познайомитись з алергологом.

Алергія – це неправильна реакція імунної системи, вона занадто активно реагує на речовини, які не несуть загрозу. Імунітет реагує на fkthuty приблизно так само, як на бактерію чи вірус: виробленням антитіл, викидом гістаміну, лейкотрієнів та інших сполук, що викликають запалення.

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Головна відмінність цієї реакції від реакції на інфекцію в тому, що знищивши збудник, організм зупиняє запальний процес. А ось з алергеном він готовий боротися знову і знову.

Алергія має чіткі критерії, які допоможуть вам зрозуміти, що ваш імунітет реагує неадекватно. Цей чек-лист також спростить спілкування з лікарем, бо ви будете мати готові відповіді на важливі питання про алергію.

Критерії алергії

Алергія – це систематична реакція. Тому щоразу, коли ви контактуєте з алергеном, з'являтимуться однакові симптоми. Наприклад, якщо після кожної з'їденої полуниці з'являється висипання та свербіж, це може бути алергія. Але якщо один раз з'явився свербіж, а іншого разу нежить, то, швидше за все, ягода ні в чому не винна.

Реакція на алерген з'являється завжди – незалежно від того, чи з'їли ви одну ожинку, чи відро. При цьому її інтенсивність і тривалість залежать як від алергену, так і від особливостей організму, оскільки реакція на однаковий алерген буде різною у кожної людини.

Зазвичай алергічні реакції розвиваються протягом декількох хвилин (іноді вони можуть розвиватися поступово – до 48 годин). Тобто якщо ви з'їли апельсин, а за чотири дні з'явилася кропив'янка, швидше за все, апельсин не винен.

Прояви алергії можуть бути різними, але найчастіші такі:

почервоніння шкіри,

свербіж,

сухість,

висипання на шкірі,

проблеми з диханням,

кашель,

чхання,

нежить,

набряк язика,

почервоніння очей,

біль в животі,

діарея.

Якщо у вас немає одного з цих критеріїв, то скоріш за все у вас непереносимість. Їх інколи плутають, але це різні речі

У чому різниця між алергією і непереносимістю

Як ми писали вище, алергія – це реакція нашого імунітету, а непереносимість – реакція травної системи на деякі продукти через брак певних ферментів. Наприклад, непереносимість лактози, вона з'являється тому, що в організмі не вистачає лактази (фермент, який розщеплює молочні продукти). Через це у людини можуть виникати неприємні симптоми: болить і здувається живіт, може статися діарея, підвищується газоутворення.

Що робити, якщо підозрюєте у себе алергію

Якщо ви далі думаєте, що у вас алергія настав час до лікаря. Спочатку можна звернутися до сімейного, який дасть необхідні рекомендації, пояснить, що робити при надто сильних реакціях, і за необхідності направить до алерголога. Який проведе вже необхідні тести, щоб точно підтвердити діагноз.

Найчастіше для цього використовують шкірні тести. Для кожної проби на шкірі пацієнта робиться м'який прокол, на який капають спеціальний розчин. Усередині нього різні алергени, які максимально підходять до симптомів, описаних пацієнтом. Алергія підтвердиться, якщо навколо якогось із них виникне роздратування. Після цього лікар випише вам ліки проти алергії – антигістамінні.