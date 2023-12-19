Як сидячий спосіб життя впливає на дітей: тривожні результати дослідження

Фінський вчений провів серйозне дослідження тривалістю 13 років, вивчаючи вплив малорухливого життя на дітей. Він виявив, що діти, які ведуть малорухливий спосіб життя, страждають від значного збільшення рівня холестерину в крові. Але вчений також з'ясував, що є простий спосіб вплинути на цей процес.

Негативний вплив сидячого способу життя

Сидячий спосіб життя призводить до збільшення індексу маси тіла і є однією з основних причин, що загрожують здоров'ю і призводять до смерті, яких можна запобігти. У США ожиріння та неактивний спосіб життя щороку викликають щонайменше 300 тисяч передчасних смертей та ведуть до витрат на охорону здоров'я у розмірі 90 мільярдів доларів.

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Особливо під загрозою перебувають ті, хто проводить у сидячому положенні понад п'ять годин на день. Неактивний спосіб життя може спричинити тривогу, депресію, серцево-судинні захворювання, мігрені, діабет, подагру, остеопороз, сколіоз і навіть деякі види раку.

Нове дослідження активності дітей

В основному дослідження описують шкоду сидячого способу життя у дорослих, а не у дітей. Існують дослідження на дітях, але їх замало. Доктор Ендрю О'Агбадже зі Східнофінляндського університету вирішив зробити свій внесок у вивчення впливу сидячого способу життя на дітей та підлітків.

У дослідженні взяли участь 792 дітей, середній вік яких становив 11,7 року на момент початку дослідження. Вони залишалися під медичним наглядом до 24 років. Використовуючи акселерометр, вчені вимірювали, скільки часу на добу діти проводили у сидячому положенні у віці 11, 15 та 24 років.

Учасники дослідження регулярно проходили тести на рівні ліпопротеїнів високої густини та низької густини холестерину, тригліцеридів, загального холестерину, глюкози, інсуліну та високочутливого С-реактивного білка в крові. За допомогою рентгенівської абсорбціометрії вчені вимірювали загальну жирову та м'язову масу дітей.

Як сидячий спосіб життя впливає на дітей

За час дослідження учасники значно збільшили час, проведений у сидячому положенні, – з 6 до 9 годин на день, тоді як загальна фізична активність зменшилася з 6 до 3 годин на день. Середнє підвищення рівня холестерину становило 0,69 мл на літр. Вчений дійшов висновку, що у дітей, які вели сидячий спосіб життя з дитинства, рівень загального холестерину збільшився на 67%.

Проте є й хороші новини: учений виявив, що учасники, які залишалися фізично активними приблизно 4,5 години на день від дитинства до 24 років, показали зниження рівня загального холестерину на 0,53 мілімоля на літр. Виявилося, що ожиріння впливає на цей процес, зменшуючи позитивний вплив фізичної активності на рівень холестерину.