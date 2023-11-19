Що шкідливіше – лежати чи сидіти: вчені дали відповідь

Міжнародна група вчених дійшла висновку, що сидіння шкідливіше для здоров'я серця людини, ніж лежання і тим більше рух.

Нове дослідження сидячого способу життя

Серцево-судинні захворювання вважаються однією з двох головних причин смертей у світі. Міжнародна група вчених на чолі з Марком Хамером провела ранжування найшкідливіших видів активності для здоров'я серця.

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Для цього вчені зіставили результати шести досліджень, у яких брали участь загалом понад 15 тисяч осіб. Так вони отримали уявлення про вплив сидячого (і навіть "стоячого") способу життя, легкої та помірної фізичної активності, а також сну на різні показники здоров'я серця.

Сидіння – найгірша активність людини

Виявилося, що сидіти на одному місці цілий день – найгірше заняття для серцево-судинної системи. Це підвищує ризик високого індексу маси тіла (ІМТ), рівень холестерину та глікованого гемоглобіну у крові, який вважається маркером діабету другого типу.

Цікаво й те, що покращення цих показників, згідно з новою роботою, зовсім не потребує значних змін у способі життя. Людям, які проводять весь день на офісному кріслі, достатньо вставати раз на пів години, щоб зменшити свій ІМТ. Ще більшим буде ефект, якщо замінити стояння швидкою ходьбою.

Якщо є вибір між тим, щоб сидіти або, наприклад, лежати, то вчені порадили лягти і поспати. Це буде корисніше для вашого серця, ніж перегляд телевізора, сидячи на дивані. На жаль, для офісної роботи в реальному середовищі цей варіант неможливий.

Проблема сидячого способу життя

Зазначимо, що шкода від сидячої роботи є порівняно новим явищем в історії нашого виду. До початку XX століття навіть офісні клерки часто працювали за конторкою, тобто стоячи, хоча займалися документами. Сидіння ж за робочими місцями у промисловій сфері часто було пов'язане із серйозними фізичними зусиллями рук, як і робота кучера.

А ось мисливці-збирачі сиділи навпочіпки навіть під час відпочинку, що різко підвищувало енерговитрати. Однак за останні 100 років саме нерухоме сидіння стало однією з наймасовіших форм проведення часу у людей, а наш організм, судячи з наукових праць, до цього не пристосований.