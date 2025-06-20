Особливість нового препарату у тому, що він вводиться ін’єкційно лише двічі на рік, що значно знижує ризик пропустити прийом у порівнянні з традиційними щоденними таблетками, пише 24 Канал з посилання на Gilead Sciences.

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Прорив в профілактиці ВІЛ

Вперше ленакапавір, розроблений компанією Gilead Sciences, отримав статус проривної терапії ще у 2019 році. Його механізм дії базується на блокуванні формування оболонки вірусу і таким чином перешкоджає його розмноженню в організмі.

Минулого року були оприлюднені результати масштабних клінічних випробувань за участю різних груп: спочатку тестування проходили жінки, а згодом – чоловіки, а також трансгендерні та небінарні особи.

В обох дослідженнях ленакапавір перевершив звичайні профілактичні таблетки як за рівнем ефективності, так і за спектром побічних ефектів, які обмежувалися місцевою реакцією на укол, головним болем і нудотою. Препарат рекомендують для дорослих і підлітків із вагою від 35 кг.

Скільки коштує ленакапавір

Офіційний прайс на ленакапавір під брендом Yeztugo компанія Gilead поки не озвучила, однак експерти оцінюють вартість річного курсу у 25 тисяч доларів. Це дешевше, ніж лікування ВІЛ цим же препаратом, проте навіть у заможних країнах ціна може стати бар’єром для широкого використання. У такій ситуації ефективна боротьба з поширенням ВІЛ/СНІДу залишається під питанням.

Втім, виробники вже ведуть перемовини з іншими фармацевтичними компаніями, аби зробити ленакапавір доступнішим для країн із середнім та низьким рівнем доходів за допомогою дешевших аналогів.