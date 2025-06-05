Науковці з Університету штату Мейн опублікували в журналі Health Organization and Management дослідження, присвячене порівнянню роботи штучного інтелекту та медиків у діагностиці й лікуванні складних випадків, пише 24 Канал.

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Нове дослідження ШІ в медицині

Автори проаналізували дані понад 7 тисяч анонімних пацієнтів зі США та Австралії, щоб з’ясувати, хто ефективніше допомагає людям – людина чи машина.

Результати дослідження показали, що штучний інтелект чудово справляється із завданнями, які потребують точних знань і процедурних рішень. Однак коли справа доходить до з’ясування причин захворювання чи нюансів підходу до лікування, алгоритми виявляються менш надійними.

ШІ не може замінити лікарів

Ба більше, при повторних тестах ШІ часто дає різні відповіді на одні й ті ж питання, що викликає додаткові запитання стосовно його стабільності.

Мета нашої роботи полягає не в заміні лікарів. Штучний інтелект може стати потужним інструментом для аналізу великих об'ємів даних і оперативної підтримки фахівців, але не здатен замінити людський підхід,

– зазначив професор Метт Грехем, один з авторів дослідження.

Особливу увагу дослідники приділили емоційному аспекту. У складних діагнозах або питаннях психічного здоров'я штучний інтелект не може проявити співчуття чи емпатію – а саме цього часто потребує пацієнт. Без емоційної підтримки, вважають експерти, неможливо побудувати довірливі відносини між лікарем і пацієнтом.

Попри технологічний прогрес, лікарі залишаться незамінними завдяки здатності до співпереживання й індивідуального підходу. Водночас ШІ може суттєво полегшити роботу медичних фахівців, особливо в умовах браку кадрів – наприклад, у сільській місцевості.

Головне, наголошують дослідники, – забезпечити суворий контроль, прозорі алгоритми та широке представництво даних, щоб не допустити посилення нерівності в охороні здоров’я.