Шоста людина змогла повністю вилікуватись від ВІЛ

50-річному чоловікові, якого назвали "женевським пацієнтом", вдалося здолати ВІЛ. Його історія стала однією з шести у світі, коли пацієнт виграв битву з цією важкою хворобою завдяки пересадці кісткового мозку.

Ім'я "женевського пацієнта" не розголошують, але відомо, що ВІЛ у нього був діагностований у 1990 році. Протягом понад 30 років він приймав антиретровірусні препарати.

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Шоста людина вилікувалася від ВІЛ

Але в його життя стався переломний момент – пересадка кісткового мозку. Невдовзі після операції лікарі порадили йому припинити лікування. Через 20 місяців після цього лікарі Женевського університету не виявили слідів вірусу в його організмі.

Щоправда, немає гарантій, що ВІЛ ніколи не повернеться. Медики обережні в оцінках, але у них є причина вірити в успіх. Наукові дослідження дають підстави сподіватися, що "женевський пацієнт" отримаю пожиттєву ремісію.

Науковець з французького Інституту Пастера, Асьєр Саез-Ціріон, заявив: якщо через рік в організмі не буде слідів ВІЛ, можливо, ми приблизимося до того, що колись здавалося неможливим – перемоги над цим вірусом.

Хоч пацієнт наразі не має ВІЛ, проте й надалі перебуває під пильним наглядом дослідників, аби вивчити лікування цієї хвороби.

У світі залишається ще багато роботи для боротьби з ВІЛ. Статистика Всесвітньої асоціації охорони здоров'я не залишає місця для вагань: нам потрібно об'єднати зусилля та розробити стратегію боротьби з цим недугом. Цього потребують 42 мільйони людей у всьому світі.

Кому потрібно пройти тест на ВІЛ

CDC рекомендують усім людям віком від 13 до 64 років хоча б один раз у житті пройти тестування на ВІЛ, а також радять пройти тест якнайшвидше, якщо ви відповіли ствердно на будь-яке з цих питань: