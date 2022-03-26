Шмигаль нагородив медиків Київщини, які ризикують своїм життям, але допомагають іншим

Прем'єр-міністр України нагородив медиків Київщини, які, попри кулі й вибухи, хоробро виконують свою роботу. Нагородження відбулося у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі. Там Прем'єр-міністр опублікував фото нагородження.

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Вдень і вночі під загрозою власному життю медики виїжджають на допомогу людям, які її потребують, зазначив Денис Шмигаль.

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва вручив сьогодні нагороди медикам, які, попри кулі й вибухи, хоробро виконують свою роботу. Вони рятують життя, дають віру й надію на майбутнє,

– підкреслив Прем'єр-міністр України.

Український уряд безмежно вдячний працівникам медичної сфери за їхню важку та дуже потрібну роботу в час кривавої війни.

Фото з нагородження медиків:

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