Як можуть нашкодити вашому здоров'ю солоні огірки

Багато людей люблять огірки за смак, хрусткість і солоність. Наші рецептори теж "радіють" поєднанню смаків, а тому і посилають у мозок сигнали задоволення. Солоні огірки додають і до страв, щоб освіжити смак, і вживають як самостійну закуску.

Втім, дієтологи попереджають, що ця популярна закуска може завдати шкоди здоров'ю, а тому вживати її на регулярній основі точно не варто.

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Передусім є три причини:

По-перше, солоні, а також мариновані, консервовані огірки мають низьку харчову цінність;

По-друге, вони можуть підвищувати рівень артеріального тиску.

Надлишок солі збільшує вміст натрію, що робить солоні огірки шкідливими для здоров'я. Регулярне споживання додаткової кількості натрію може призвести до проблем, зокрема, спровокувати гіпертонію. Людям, які уже мають в анамнезі це захворювання однозначно потрібно споживати солоні огірки дозовано.

По-третє, це може завдати шкоди ниркам. Знову ж таки – річ в солі.

. Звичайний солоний огірок середнього розміру містить 569 міліграмів натрію. При тому, що добова потреба дорослого організму становить 2 300 міліграмів, а це всього-на-всього – чотири огірки. Надлишок натрію в організмі може стати причиною здуття, затримки води, високого тиску і, як наслідок, до відчутного навантаження на нирки.

А якщо ви робите салат із солоних огірків з додаванням олії, це може додатково підвищувати рівень холестерину. Отже, виникає реальна загроза загострення серцевих хвороб.