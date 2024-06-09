Назвали напій, який може спричинити раптову зупинку серця

Напої з високим вмістом кофеїну можуть збільшити ризик порушення серцевого ритму, а відтак призвести до зупинки серця. Очевидно, людям із генетичними захворюваннями серця варто обмежувати вживання енергетиків.

З понад 140 випадків зупинок серця – 7 людей пили енергетик

Вчені проаналізували 144 випадки раптових зупинок серця і встановили, що 7 людей перед тим, як це сталось, пили енергетичні напої. Водночас фахівці клініки Майо не виявили причинно-наслідкового зв'язку між подіями. Результати опублікували в науковому журналі Elsevier Heart Rhythm.

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Автори припустили, що енергетики можуть змінювати стимули, які регулюють серцевий ритм. Цей негатвний вплив формується через значну концентрацію таких складників енергетиків, як кофеїн та інших речовин, які змінюють швидкість хімічних реакцій.

Наскільки великі ризики

Імовірно, споживання великої кількості енергетиків збільшує ризик виникнення аритмії, особливо для людей, які мають генетичні захворювання серця.

Попри те, що відносний ризик невеликий, а абсолютний ризик раптової смерті після вживання енергетичного напою ще менший, пацієнтам, які мають генетичні хвороби серця, слід зважати на ризики вживання енергетичних напоїв,

– вважає доктор Майкл Дж. Акерман – провідний автор дослідження та генетичний кардіолог у клініці Майо.

. Учений також припустив, що між енергетичними напоями та раптовою зупинкою серця існує "тимчасовий зв'язок", який можуть посилювати інші фактори: зневоднення, екстремальне голодування чи недосипання.

Водночас учені резюмувати, що енергетичні напої викликають ці майже смертельні наслідки, та попередні дані доводять, що часте й надмірне вживання енергетичні напої та алкоголю, спричиняє інші серцеві розлади, включаючи серцеву недостатність, інсульт і порушення серцевого ритму, такі як фібриляція передсердь.