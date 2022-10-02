Після прийому антидепресантів у чоловіка раптово потемніла шкіра: лікарі не знають чому

Чоловік у США намагався вилікувати тривогу звичайним антидепресантом, але це призвело до вкрай дивних та неприємних наслідків: його шкіра стала повністю чорною. У чому причини не знають навіть лікарі.

34-річний Тайлер Монк з Луїзіани почав приймати флуоксетин, щоб впоратися з тривогою. Проте лікування, виписане лікарем, не лише не призвело до поліпшення психологічного стану, а й змінило колір його шкіри.

Також на тему: Популярні ліки продовжують життя людей з раком

Флуоксетин Антидепресант групи селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. Його часто прописують для лікування депресії, оскільки майже немає серйозних побічних ефектів.

Наслідки лікування тривожності

Монк почав приймати препарат у травні 2021 року, і вже за тиждень його дружина помітила, що колір шкіри чоловіка змінився. Він почав набувати сірувато-синього відтінку.

Через кілька тижнів Монк відмовився від ліків. Воно не допомогло впоратися з тривогою, а його шкіра продовжувала ставати темнішою з кожним днем ​​протягом наступних кількох місяців. Спостерігалися й інші дивні симптоми: у Монка з'явилося подразнення очей, а шкіра стала чутливою до сонця.



Реакція шкіри на антидепресанти / фото SWNS

Лікарі не знають у чому причина

Медичні працівники провели низку аналізів та виключили якісь серйозні захворювання, отруєння чи аутоімунні стани. Нині вони намагаються зрозуміти, чи дійсно потемніння шкіри викликане антидепресантом.

Зараз дерматолог Тайлера скерував його на прийом до команди з восьми спеціалістів зі шкіри. Напередодні візиту до фахівців йому мають зробити комп’ютерну томографію черевної порожнини та нові аналізи крові.