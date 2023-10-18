Чи справді в шкарпетках жінці легше досягнути оргазму

Серед гетеросексуальних пар існує різниця у частоті досягнення оргазму під час сексу: приблизно 95% чоловіків та 65% жінок відчувають оргазм. Проте важливо відзначити, що існують жінки, які взагалі ніколи не відчували оргазм.

Оргазм приносить задоволення та супроводжується виділенням гормонів, які можуть покращити настрій, знизити стрес і навіть сприяти кращому засинанню.

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Міфи про жіночий оргазм

Щодо жіночого оргазму існує багато міфів та непорозумінь. Наприклад, деякі люди стверджують, що існує вагінальний оргазм, але насправді жінкам для досягнення оргазму потрібна стимуляція клітора. Це може відбуватися під час статевого акту, але часто потребує додаткової стимуляції руками чи іншими засобами.

Що стосується міфу про шкарпетки та оргазм, історія, пов'язана з дослідженням у 2005 році. Проте, вчені зазначили, що ефект був пов'язаний з тим, що шкарпетки допомогли учасникам почуватися комфортніше і тепло, сприяло досягненню оргазму. Саме носіння шкарпеток, звичайно, не є гарантією оргазму, і ефекти цього дослідження вимагають подальших досліджень та підтвердження.

Як шкарпетки можуть впливати на оргазм

Думки користувачів Reddit підкреслюють, що питання носіння шкарпеток під час сексу може залежати від особистих вподобань і комфорту. Для деяких людей шкарпетки можуть викликати негативні асоціації або вважатися несексуальними, тоді як для інших вони можуть бути джерелом комфорту та впевненості.

Важливо пам'ятати, що сексуальний досвід залежить від індивідуальних вподобань, тому важливо відкрито обговорювати ці питання з партнером, щоб забезпечити приємну сексуальну взаємодію.

Загалом висновки такі: комусь шкарпетки можуть допомогти розслабитися під час сексу і отримати оргазм, комусь ні. Не доведено і не спростовано, і працює це, швидше, лише на рівні психології, ніж фізіології.