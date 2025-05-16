Скільки потрібно робити кроків щодня, щоб зменшити ризик раку
- Дослідження Оксфордського університету показало, що регулярні прогулянки знижують ризик розвитку раку, причому значний ефект помітний вже від 5 тисяч кроків на день.
- Найбільший позитивний вплив ходьба має на ризик пухлин шлунка, сечового міхура, печінки, ендометрія, легень, а також області голови та шиї.
- Загальна кількість кроків важливіша, ніж інтенсивність ходьби, а заміна малорухливого часу на активні рухи знижує онкологічні ризики.
Брак фізичної активності підвищує ймовірність розвитку багатьох серйозних захворювань, включаючи онкологічні. Однак є і хороша новина: навіть така проста звичка, як регулярні прогулянки, може значно знизити ці ризики.
До такого висновку дійшли дослідники з Оксфордського університету, які опублікували свої результати у журналі British Journal of Sports Medicine, повідомляє 24 Канал.
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Нове дослідження впливу фізичної активності
У дослідженні взяли участь понад 85 тисяч жителів Великої Британії, яких протягом шести років виліковували за допомогою трекерів активності.
Під час аналізу вчені встановили чітку залежність: що більше людина робить кроків щодня, то нижчою є ймовірність розвитку раку – і це не залежить від швидкості ходьби.
Ходьба зменшує ризику раку
Позитивний ефект помітний вже при приблизно 5 тисячах кроків на день, а при досягненні 7 тисяч ризик розвитку раку знижується на 11%. За 9 тисяч кроків зниження становить вже 16%. Водночас подальше збільшення кількості кроків понад цю межу вже не приносить додаткової користі.
Також було відзначено, що важливішою є саме загальна кількість кроків, а не інтенсивність ходьби. Окрім того, будь-яка заміна часу, проведеного сидячи, на активні рухи також сприяє зниженню онкологічних ризиків.
У дослідженні враховували ризик розвитку 13 різних видів раку, і найбільший позитивний ефект прогулянки давали щодо пухлин шлунка, сечового міхура, печінки, ендометрія, легень, а також області голови та шиї.
Хоча механізми впливу фізичної активності на формування раку ще потребують подальшого вивчення, сучасні рекомендації однозначні: менше часу проводити у малорухливому стані й більше рухатися – одна з ключових стратегій профілактики онкологічних захворювань.
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