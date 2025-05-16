До такого висновку дійшли дослідники з Оксфордського університету, які опублікували свої результати у журналі British Journal of Sports Medicine, повідомляє 24 Канал.

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Нове дослідження впливу фізичної активності

У дослідженні взяли участь понад 85 тисяч жителів Великої Британії, яких протягом шести років виліковували за допомогою трекерів активності.

Під час аналізу вчені встановили чітку залежність: що більше людина робить кроків щодня, то нижчою є ймовірність розвитку раку – і це не залежить від швидкості ходьби.

Ходьба зменшує ризику раку

Позитивний ефект помітний вже при приблизно 5 тисячах кроків на день, а при досягненні 7 тисяч ризик розвитку раку знижується на 11%. За 9 тисяч кроків зниження становить вже 16%. Водночас подальше збільшення кількості кроків понад цю межу вже не приносить додаткової користі.

Також було відзначено, що важливішою є саме загальна кількість кроків, а не інтенсивність ходьби. Окрім того, будь-яка заміна часу, проведеного сидячи, на активні рухи також сприяє зниженню онкологічних ризиків.

У дослідженні враховували ризик розвитку 13 різних видів раку, і найбільший позитивний ефект прогулянки давали щодо пухлин шлунка, сечового міхура, печінки, ендометрія, легень, а також області голови та шиї.

Хоча механізми впливу фізичної активності на формування раку ще потребують подальшого вивчення, сучасні рекомендації однозначні: менше часу проводити у малорухливому стані й більше рухатися – одна з ключових стратегій профілактики онкологічних захворювань.